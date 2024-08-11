خبر في الجول - أجايي يهدد بفسخ تعاقده مع سموحة وعرض ليبي.. ورد النادي السكندري

الأحد، 11 أغسطس 2024 - 19:16

كتب : عمرو نبيل هاني العوضي

جونيور أجايي في تدريبات سموحة

طالب النيجيري جونيور أجايي لاعب سموحة بالحصول على مستحقاته المتأخرة، وهدد بفسخ تعاقده حسبما علم FilGoal.com.

وأمهل النيجيري إدارة النادي السكندري حتى يوم 15 أغسطس الجاري لحل أزمة مستحقاته، وإلا سيقدم شكوى للاتحاد الدولي لفسخ تعاقده.

وانضم أجايي لصفوف سموحة بدءا من الموسم الماضي بعقد يمتد حتى صيف 2025 أي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

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وحسبما علم FilGoal.com فإن أجايي يمتلك عرضا من النصر الليبي والذي تولى طارق العشري تدريبه منذ أيام. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أيضا أن أجايي توصل لاتفاق للانضمام لبطل الدوري الليبي إذا لم يتم حل أزمته مع سموحة.

ورد مصدر من سموحة لـ FilGoal.com قائلا: "أجايي يطالب بالحصول على مستحقاته المتأخرة وهي أموال الضرائب المخصومة من راتبه وغير مستحقة له، وإذا تنازل عن مطالبه سنفسخ التعاقد دون أي مشكلة".

وخاض أجايي مع سموحة الموسم الجاري 6 مباريات فقط في الدوري المصري سجل خلالها 4 أهداف خلال 174 دقيقة.

اللاعب النيجيري البالغ 28 عاما سبق أن لعب من قبل لصفوف النصر الليبي بعد الرحيل عن الأهلي في صيف 2022.

جونيور أجايي سموحة الدوري المصري النصر الليبي
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