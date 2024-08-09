التجربة الثالثة.. طارق العشري مدربا لبطل الدوري الليبي

الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 11:56

كتب : FilGoal

طارق العشري - النصر الليبي

سيخوض طارق العشري التجربة التدريبية الثالثة في الدوري الليبي والأولى مع نادي النصر.

العشري سبق له قيادة أهلي طرابلس وأهلي بني غازي في وقت سابق.

وأعلن نادي النصر الليبي تعاقده بشكل رسمي مع طارق العشري لتولي تدريب الفريق في الموسم المقبل.

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ويستعد النصر للمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال افريقيا وكذلك الدوري الليبي الممتاز.

النصر توج بلقب الدوري الليبي 2023-24 للمرة الثالثة في تاريخه.

وأقيمت مرحلة التتويج باللقب في إيطاليا بمشاركة 6 فرق هم: النصر وأهلي بنغازي والأخضر وأهلي طرابلس والسويحلي والمدينة.

وبذلك ضمن النصر المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

ويعود النصر للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا لأول مرة منذ موسم 2020-21.

التجربة الأخيرة لصاحب الـ 59 عاما كانت مع الاتحاد السكندري في الموسم الحالي من الدوري المصري.

وقاد العشري، الاتحاد السكندري في 31 مباراة خلالها فاز الفريق في 12 مباراة وخسر 10 وتعادل في 9.

وسبق للعشري خلال مسيرته التتويج بكأس مصر مرتين وكأس السوبر المصري مرة واحدة مع حرس الحدود.

النصر الليبي طارق العشري
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