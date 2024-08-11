قبل أيام من انطلاق الدوري.. صلاح يشارك في فوز ليفربول الساحق على إشبيلية

شارك محمد صلاح نجم ليفربول في فوز فريقه الكاسح على إشبيلية بنتيجة 4-1 في مباراة ودية جمعتهما يوم الأحد.

المباراة أقيمت على ملعب أنفيلد ظهر الأحد، قبل أن يلعب ليفربول ودية أخرى مساء الأحد ضد لاس بالماس.

ودفع أرني سلوت مدرب ليفربول الجديد بتشكيل أغلبه من الأساسيين.

ولعب صلاح المباراة كاملة واقترب من التسجيل في أكثر من فرصة.

وتقدم ليفربول بهدف رائع سجله ديوجو جوتا بعد مرور نصف ساعة.

قبل أن يضيف لويس دياز الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 39 و45.

وفي الشوط الثاني أضاف الشاب تري نيوني الهدف الرابع في الدقيقة 67.

ويستعد ليفربول لملاقاة إبسويتش تاون في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.

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