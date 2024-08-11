أولمبياد باريس - حليمة عباس تنهي منافسات رفع الأثقال في المركز السابع
الأحد، 11 أغسطس 2024 - 15:55
كتب : محمد سمير
أنهت حليمة عباس منافسات وزن +81 كجم في رفع الأثقال بالمركز السابع.
وقدمت حليمة عباس مردودا جيدا بعد رفع إجمالي 260 كجم.
ونجحت حليمة في رفع 115 كجم بمحاولات الخطف من محاولتين ناجحتين.
بينما في محاولات الكلين رفعت 145 كجم من ثلاث محاولات ناجحة.
وبذلك يكون إجمالي ما رفعته 260 كجم في المركز السابع.
من هي حليمة عباس
تشارك في منافسات السيدات وزن 81 كجم.
مشاركتها الدولية الأولى كانت ببطولة العالم 2014 وفي باريس 2024 تشارك في الأولمبياد للمرة الأولى.
شاركت في بطولة فيلم "عاش يا كابتن" والذي يحكي عن قصة فتاة تحاول التتويج ببطولة العالم لرفع الأثقال، وحصل الفيلم على عدة جوائز في المهرجانات.
ترتيبها الأفضل في بطولة العالم كان بالنسخة الماضية عندما حصلت على المركز الرابع.
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