انتهت أولمبياد باريس - نهاية مشاركات البعثة المصرية

الأحد، 11 أغسطس 2024 - 12:08

كتب : محمد سمير

تختتم منافسات البعثة المصرية في أولمبياد باريس مع نهاية اليوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2024.

ويستعرض لكم FilGoal.com مواعيد البعثة المصرية باليوم الختامي:

الدراجات

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