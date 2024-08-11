انتهت أولمبياد باريس - نهاية مشاركات البعثة المصرية
الأحد، 11 أغسطس 2024 - 12:08
كتب : محمد سمير
تختتم منافسات البعثة المصرية في أولمبياد باريس مع نهاية اليوم الأحد الموافق 11 أغسطس 2024.
ويستعرض لكم FilGoal.com مواعيد البعثة المصرية باليوم الختامي:
الدراجات
إبتسام زايد تنهي في المركز 21 من أصل 22 متسابقة برصيد 15 نقطة.
إبتسام زايد في المركز السابع عشر عقب نهاية سباقين من 4 برصيد 21 نقطة
انطلاق السباق
إبتسام زايد - سباق أمونيوم
الخماسي الحديث
ملك إسماعيل تنهي منافسات الخماسي الحديث بالمركز 12 برصيد 1395 نقطة.
ملك تتقدم إلى المركز التاسع برصيد 782 نقطة
ملك إسماعيل تحقق رقما جيدا بمنافسات السباحة برصيد 277 نقطة
ملك إسماعيل تحصد 503 نقطة في المركز الـ11
اللاعبة الشابة ملك إسماعيل تواصل التألق بـ 293 نقطة من 300 في منافسات الفروسية
انطلاق المنافسات
ملك إسماعيل - نهائي السيدات
رفع الأثقال
حليمة عباس تنهي منافساتها في المركز السابع.
حليمة عباس في المركز التاسع بمنافسات رفع الأثقال بعد رفع 115 كجم في مرحلة الخطف
حليمة عباس