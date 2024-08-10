أولمبياد باريس - الرابعة ومعادلا لـ القمودي.. معتز برشم يكتفي بالبرونزية في الوثب العالي

السبت، 10 أغسطس 2024 - 22:06

كتب : FilGoal

معتز برشم - قطر

عزز القطري معتز برشم من رصيده في الأولمبياد بمنافسات الوثب العالي، وحصد برونزية باريس 2024.

وأصبح معتز برشم ثاني لاعب عربي يحقق 4 ميداليات في تاريخ الأولمبياد، بعد العداء التونسي محمد القمودي الذي أحرز ذهبية وفضيتين وبرونزية.

وعادله القطري بتحقيق كل من: فضية لندن 2012 – فضية ريو 2016 – ذهبية طوكيو 2020 – برونزية باريس 2024.

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ولم يحقق أي لاعب عربي من قبل في أي منافسات بالأولمبياد 4 ميداليات.

كما سبق أن حقق 3 ذهبيات في بطولة العالم أعوام 2017 و2019 و2022.

وأهدى برشم الميدالية الأولى لقطر في أولمبياد باريس 2024.

وأصبحت قطر سابع دولة عربية تحصد ميدالية على الأقل في باريس 2024.

وحقق برشم قفزة بارتفاع 2 متر و34 سم وحل ثالثا خلف الثنائي الأمريكي مكوين شيلبي والنيوزيلاندي هاميش كير.

يذكر أن برشم خاض بعدما تعرض للإصابة في الكاحل خلال نصف النهائي.

واحتل الإيطالي جيانماركو تامبيري والذي تقاسم الذهبية في طوكيو 2020 مع برشم المركز الـ 11 في باريس 2024.

ويأتي ذلك بعدما نُقل للمستشفى قبل ساعات من بداية منافسات بسبب معاناته من "مغص كلوي". (طالع التفاصيل)

معتز برشم أولمبياد باريس باريس 2024
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