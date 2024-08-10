أولمبياد باريس - نقل تامبيري للمستشفى قبل ساعات من نهائي الوثب العالي

نُقل الإيطالي جيانماركو تامبيري لاعب الوثب العالي للمستشفى قبل ساعات من بداية منافسات النهائية في أولمبياد باريس بسبب معاناته من "مغص كلوي".

ويحمل تامبيري ذهبية أولمبياد طوكيو 2020 رفقة القطري معتز برشم.

وحسم تامبيري وبرشم تأهله إلى نهائي منافسات الوثب العالي والذي سيقام اليوم السبت في الثامنة مساءً.

ونشر تامبيري عبر حسابه على "إنستجرام": "تم نقلي للتو إلى سيارة إسعاف للحصول على الإسعافات الأولية بعد أن تقيأت دما مرتين.. حلمت بكل شيء لهذا اليوم ولكن ليس أن أعيش كابوسا كهذا".

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وسبق أن نُقل تامبيري للمستشفى قبل انطلاق أولمبياد باريس 2024 بسبب معاناته من حصوات في الكلى وهي التي هددت فرصة مشاركته في الأولمبياد لكنه شارك ووصل للنهائي.

وتأهل جيانماركو للنهائي بعد تحقيق 2.24 مترا ليتواجد في المركز السابع بالترتيب العام.

ونجح برشم في تحقيق 2.27 مترا ليتأهل في المركز الثالث من الترتيب العام.

وكان الثنائي برشم وجيانماركو حديث العالم في نسخة أولمبياد طوكيو الماضية.

وتقاسم الثنائي الميدالية الذهبية في مشهد فريد.