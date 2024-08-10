خبر في الجول – حسام أشرف يتلقى 3 عروض عربية.. وموقف الزمالك

السبت، 10 أغسطس 2024 - 21:51

كتب : إبراهيم رمضان

حسام أشرف - بلدية

تلقى حسام أشرف لاعب بلدية المحلة والمعار من الزمالك 3 عروض عربية للإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي الزمالك تلقى عرضا من الجبلين السعودي الذي يلعب في دوري يلو، وكذلك الشرطة والقوة الجوية في العراق، وأن القيمة المالية للعروض تقترب من 400 ألف دولار.

وعلم FilGoal.com أيضا أن الزمالك يتمسك بمهاجمه بعد تألقه مع بلدية المحلة ويرى أن قيمة الانتقال غير مناسبة لامكانياته.

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ويحتل اللاعب البالغ من العمر 23 عاما في المركز الثالث في جدول هدافي الدوري المصري.

وسجل أشرف 14 هدفا في 31 مباراة لعبها، ويتساوى مع فيستون ماييلي لاعب بيراميدز.

ويتصدر وسام أبو علي القائمة برصيد 18 هدفا من 19 مباراة لعبها.

ويتواجد بلدية المحلة المركز 16 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 27 نقطة من 32 مباراة.

ويأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 55 نقطة من 32 مباراة.

حسام أشرف الزمالك بلدية المحلة الدوري المصري
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