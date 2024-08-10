يحيى عطية الله: سعيد بدعم جمهور الأهلي.. وأتمنى السير على خطى معلول

عبر يحيى عطية الله لاعب الأهلي الجديد عن سعادته بالانضمام لصفوف الفريق الأحمر مؤكدا على أنه يسعى للتتويج بالبطولات مع ناديه الجديد.

وقال عطية الله عبر موقع الأهلي الرسمي: "ارتداء ‏قميص نادي القرن الإفريقي شرف لأي لاعب، ولم أتردد لحظة في الموافقة على الانضمام للأهلي".

وأضاف "وافقت على الانتقال للأهلي فور أن تلقيت اتصالات مباشرة من أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي".

وأكمل "المفاوضات تمت على الفور و‏لم تستغرق الكثير من الوقت، وصولًا إلى التوقيع وإتمام التعاقد خلال الساعات الماضية، وفضلت اللعب ‏للأهلي النادي الأكبر والأفضل عربيا وإفريقيا والمنافس الدائم على الألقاب، والذي يمتلك جميع مقومات النجاح التي تساعد على تحقيق الإنجازات وحصد البطولات".

وأردف "أعتز بردود فعل الجماهير على أنباء التفاوض مع والإشادة بي، وأشعر بالامتنان الكبير لموقف جماهير الأهلي ‏التي دعمتني قبل أن ارتدي قميص الفريق، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع، وأن أساهم في المنافسة على كل الألقاب".

وشدد "بكل تأكيد أشعر بالفخر الشديد بعد أن أصبحت لاعبًا في الأهلي وبشكل رسمي، وهو تشريف وتكليف في الوقت ذاته، وأنا ‏أعرف جيدًا قيمة الأهلي وطموحات جماهيره، وأتمنى أن أقدم كل ما يمكنني للفوز بكل الألقاب خلال الفترة المقبلة".

وتابع "أتمنى أن أكون امتدادًا للاعبين المغاربة الذين سبق لهم اللعب للفريق مثل وليد أزارو وبدر بانون، الأمر الذي زاد من رغبتي في اللعب ‏للنادي الأهلي صاحب الشعبية الجارفة والسمعة الطيبة بالداخل والخارج، وأنه يأمل في أن يكون جزءا من هذا الكيان الكبير".

وأكد "سعيد بالطبع لتواجد المغربي رضا سليم مع الأهلي في الوقت الحالي، مما يساعدني كثيرا على التأقلم بشكل أسرع على الأجواء داخل الفريق، وهناك علاقة ‏صداقة قوية تربطني معه وتحدث معه خلال الأيام الماضية وأعطاني فكرة شاملة عن كافة الأوضاع، وأتمنى أن نحقق معًا الكثير من الألقاب، ‏وأن ننجح في تشريف الكرة المغربية بمصر".

وأوضح "خلال الفترة الماضية خضت أكثر من مواجهة ضد الأهلي، وأعرف كل اللاعبين وهم مجموعة مميزة ومن أفضل العناصر، ‏وأسعى لأن أقدم الإضافة اللازمة، وعندما كنت صغيرًا كنت أتابع مباريات الأهلي وأعرف جيدًا محمد أبو تريكة، الذي أعتبره من أفضل اللاعبين في تاريخ الأهلي وكثيرًا ما أعجبني أداؤه وطريقته في اللعب وبالتأكيد سيظل أسطورة كبيرة".

الظهير الأيسر المغربي تابع "الجيل الحالي حقق كل البطولات، وبالتأكيد شرف كبير لي التواجد بينهم، وأطمح لأن أكتب التاريخ وسط هذه ‏المجموعة المميزة من اللاعبين، وأتمنى أن نسجل مشاركة عالمية في مونديال الأندية المقبل".

واستطرد "علي معلول لاعب كبير وله بصمة مميزة مع الفريق خلال السنوات الماضية، وهو أحد أفضل اللاعبين ‏الأجانب الذين مروا على الأهلي، ولديه مكانة كبيرة في قلوب الجماهير، وأتمنى أن أسير على خطاه، وأن أحقق نفس ‏مسيرته الناجحة".

وحذر "الموسم المقبل صعب بكل المقاييس في ظل منافسة الأهلي على الفوز بكل البطولات، وأتمنى تحقيق العلامة ‏الكاملة، وأن يكون الفريق في مستواه ويحالفه التوفيق لحصد كل الألقاب، وخاصة في دوري أبطال إفريقيا، المسابقة التي تتطور في كل موسم ‏وبالتأكيد الأهلي هو ملك إفريقيا ولديه خبرات كبيرة، وسوف نستعد بقوة للفوز بالبطولة الإفريقية رقم 13".

وأتم تصريحاته "جماهير الأهلي هي الحافز الأكبر للفوز بالبطولات، وهي السند سواء في وقت الفوز أو الخسارة، وأشكرهم على ثقتهم ودعمهم لي وأتعهد بأن أبذل كل ما لدي لتقديم موسم تاريخي يليق بالنادي، ويلبي طموحات جماهيره".