يحيى عطية الله: سعيد بدعم جمهور الأهلي.. وأتمنى السير على خطى معلول

السبت، 10 أغسطس 2024 - 21:50

كتب : حسام نور الدين

يحيى عطية الله لاعب الأهلي

عبر يحيى عطية الله لاعب الأهلي الجديد عن سعادته بالانضمام لصفوف الفريق الأحمر مؤكدا على أنه يسعى للتتويج بالبطولات مع ناديه الجديد.

وقال عطية الله عبر موقع الأهلي الرسمي: "ارتداء ‏قميص نادي القرن الإفريقي شرف لأي لاعب، ولم أتردد لحظة في الموافقة على الانضمام للأهلي".

وأضاف "وافقت على الانتقال للأهلي فور أن تلقيت اتصالات مباشرة من أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي".

أخبار متعلقة:
أبكى رونالدو.. 5 لقطات لا تنسى في مسيرة يحيى عطية الله صفقة الأهلي الجديدة في مدينة النجوم.. الأهلي يعلن ضم يحيى عطية الله في الجول يكشف صيغة تعاقد الأهلي مع يحيى عطية الله

وأكمل "المفاوضات تمت على الفور و‏لم تستغرق الكثير من الوقت، وصولًا إلى التوقيع وإتمام التعاقد خلال الساعات الماضية، وفضلت اللعب ‏للأهلي النادي الأكبر والأفضل عربيا وإفريقيا والمنافس الدائم على الألقاب، والذي يمتلك جميع مقومات النجاح التي تساعد على تحقيق الإنجازات وحصد البطولات".

وأردف "أعتز بردود فعل الجماهير على أنباء التفاوض مع والإشادة بي، وأشعر بالامتنان الكبير لموقف جماهير الأهلي ‏التي دعمتني قبل أن ارتدي قميص الفريق، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع، وأن أساهم في المنافسة على كل الألقاب".

وشدد "بكل تأكيد أشعر بالفخر الشديد بعد أن أصبحت لاعبًا في الأهلي وبشكل رسمي، وهو تشريف وتكليف في الوقت ذاته، وأنا ‏أعرف جيدًا قيمة الأهلي وطموحات جماهيره، وأتمنى أن أقدم كل ما يمكنني للفوز بكل الألقاب خلال الفترة المقبلة".

وتابع "أتمنى أن أكون امتدادًا للاعبين المغاربة الذين سبق لهم اللعب للفريق مثل وليد أزارو وبدر بانون، الأمر الذي زاد من رغبتي في اللعب ‏للنادي الأهلي صاحب الشعبية الجارفة والسمعة الطيبة بالداخل والخارج، وأنه يأمل في أن يكون جزءا من هذا الكيان الكبير".

وأكد "سعيد بالطبع لتواجد المغربي رضا سليم مع الأهلي في الوقت الحالي، مما يساعدني كثيرا على التأقلم بشكل أسرع على الأجواء داخل الفريق، وهناك علاقة ‏صداقة قوية تربطني معه وتحدث معه خلال الأيام الماضية وأعطاني فكرة شاملة عن كافة الأوضاع، وأتمنى أن نحقق معًا الكثير من الألقاب، ‏وأن ننجح في تشريف الكرة المغربية بمصر".

وأوضح "خلال الفترة الماضية خضت أكثر من مواجهة ضد الأهلي، وأعرف كل اللاعبين وهم مجموعة مميزة ومن أفضل العناصر، ‏وأسعى لأن أقدم الإضافة اللازمة، وعندما كنت صغيرًا كنت أتابع مباريات الأهلي وأعرف جيدًا محمد أبو تريكة، الذي أعتبره من أفضل اللاعبين في تاريخ الأهلي وكثيرًا ما أعجبني أداؤه وطريقته في اللعب وبالتأكيد سيظل أسطورة كبيرة".

الظهير الأيسر المغربي تابع "الجيل الحالي حقق كل البطولات، وبالتأكيد شرف كبير لي التواجد بينهم، وأطمح لأن أكتب التاريخ وسط هذه ‏المجموعة المميزة من اللاعبين، وأتمنى أن نسجل مشاركة عالمية في مونديال الأندية المقبل".

واستطرد "علي معلول لاعب كبير وله بصمة مميزة مع الفريق خلال السنوات الماضية، وهو أحد أفضل اللاعبين ‏الأجانب الذين مروا على الأهلي، ولديه مكانة كبيرة في قلوب الجماهير، وأتمنى أن أسير على خطاه، وأن أحقق نفس ‏مسيرته الناجحة".

وحذر "الموسم المقبل صعب بكل المقاييس في ظل منافسة الأهلي على الفوز بكل البطولات، وأتمنى تحقيق العلامة ‏الكاملة، وأن يكون الفريق في مستواه ويحالفه التوفيق لحصد كل الألقاب، وخاصة في دوري أبطال إفريقيا، المسابقة التي تتطور في كل موسم ‏وبالتأكيد الأهلي هو ملك إفريقيا ولديه خبرات كبيرة، وسوف نستعد بقوة للفوز بالبطولة الإفريقية رقم 13".

وأتم تصريحاته "جماهير الأهلي هي الحافز الأكبر للفوز بالبطولات، وهي السند سواء في وقت الفوز أو الخسارة، وأشكرهم على ثقتهم ودعمهم لي وأتعهد بأن أبذل كل ما لدي لتقديم موسم تاريخي يليق بالنادي، ويلبي طموحات جماهيره".

الأهلي يحيى عطية الله الدوري المصري
نرشح لكم
مران الأهلي - تصعيد دفعة كبيرة من الناشئين لمواجهة زد مودرن سبورت يعلن تجديد عقد طلعت يوسف خبر في الجول – حسام أشرف يتلقى 3 عروض عربية.. وموقف الزمالك خبر في الجول – القادسية الكويتي ينافس البنك الأهلي لضم عبد الكبير الوادي خبر في الجول - عرض من بتروجت لضم مهاب ياسر من الزمالك.. موقف اللاعب كامل أبو علي: نريد اللعب في القاهرة.. ولا بد من تغيير المنظومة الرياضية خبر في الجول – رحيل مترجم كولر.. تطورات في الجهاز الفني لـ الأهلي متحدث الزمالك يعلن التقدم بشكوى للنائب العام ضد مهيب عبد الهادي
أخر الأخبار
بوستيكوجلو: كنت حريص على التعاقد مع سولانكي.. وموقفنا من سوق الانتقالات 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
أولمبياد باريس - مدربه: الجندي تعرض لخلع كامل في الكتف منذ 7 أسابيع قبل حصد الذهبية 6 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس: أحمد الجندي: أهدي الميدالية الذهبية للشعب المصري 8 دقيقة | باريس 2024
إصاباته لا تنتهي.. ذا أثليتك: ريس جيمس يتعرض لإصابة في أوتار الركبة 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
أولمبياد باريس - الثنائي هنا ونادين ينهي منافسات السباحة التوقيعية في المركز الـ 16 32 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس – الأمريكي شيلبي يرفض تقاسم الميدالية الذهبية ثم يخسرها لصالح النيوزيلندي كير 38 دقيقة | باريس 2024
مدير نابولي: أوسيمين يريد الرحيل.. وسنرى ما سيحدث 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
للتدعيم قبل السوبر الأوروبي.. ريليفو: أتالانتا يرسل عرضا جديد لضم أوريلي ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من النيابة العامة المصرية بشأن أحمد رفعت 2 انتهت في أولمبياد باريس - مصر (1)-(3) فرنسا.. الفراعنة إلى مباراة البرونزية 3 حوار في الجول - "خزبك" صاحب ذهبية مصر الوحيدة في باريس: استغنوا عني مرتين.. وإحصائية صادمة 4 مباشر أولمبياد باريس 2024 – البعثة المصرية.. الجنــــــــــدي الذهبــــــــــيــــــــة