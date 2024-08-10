أولمبياد باريس - سارة سمير: كنت أتمنى حصد الذهبية.. وأعد بتحقيقها في 2028

ولدت سارة في قرية الهوانية بمحافظة الإسماعيلية، وكان حلمها منذ الطفولة أن تصبح بطلة عالمية في رفع الأثقال.

أسرتها شجعتها على ممارسة لعبتها المفضلة خاصة أن والدها كان يمارس نفس الرياضة وشقيقها كان مدربا لرفع الأثقال.

بعد تشجيع من شقيقها انضمت سارة إلى فريق المؤسسة العسكرية وشاركت في أول بطولة عندما كان عمرها 11 عاما وحصلت على المركز الأول.

وفي عام 2014 انضمت إلى منتخب مصر وعمرها 16 عاما.

ضحت سارة بامتحانات الثانوية العامة لتنضم لمعسكر منتخب مصر التحضيري لأولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وذلك بعد رفض خوضها للامتحانات في موعد مختلف بشكل استثنائي.

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وبالفعل تمكنت من الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية لتصبح أصغر لاعبة مصرية تحصل على تلك الميدالية وهي في عمر الـ 18.

أحد أحلام سارة التي لم تتحقق كان أن يشاهدها والدها وهي تحصل على ميدالية أولمبية ولكنه توفي قبل أولمبياد ريو بعام واحد.

ستحمل سارة سمير علم مصر خلال حفل افتتاح أولمبياد باريس برفقة أحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث.

وتعد سارة من أكثر اللاعبات المصريات المرشحين للحصول على ميدالية خلال دورة ألعاب باريس 2024.