أولمبياد باريس - سارة سمير: كنت أتمنى حصد الذهبية.. وأعد بتحقيقها في 2028

السبت، 10 أغسطس 2024 - 19:56

كتب : FilGoal

سارة سمير - لاعبة رفع الأثقال المصرية تحصد الميدالية الفضية في أولمبياد باريس

وعدت الرباعة المصرية سارة سمير بتحقيق ميدالية ذهبية في أولمبياد لوس أنجلوس في 2028.

وحسمت الرباعة المصرية سارة سمير الميدالية الفضية بعد رفع إجمالي 268 كجم في منافسات رفع الأثقال.

وقالت سارة سمير عبر بي إن سبورتس: "كنت أتمنى حصد الميدالية الذهبية، وأعد بالحصول عليها في أولمبياد 2028".

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وأضاف "في بعض الأوقات تفكر في التوقف عن اللعب، وفي أوقات أخرى تريد تحقيق حلمك، واجهت تلك الصعوبات بعد الغياب عن أولمبياد طوكيو 2020، خاصة وأن أرقامي حينها كانت ترشحني للفوز بالذهبية".

وأتم "الحمد لله تخطيت كل ذلك، وتدربت في كل الظروف واستطعت تحقيق الميدالية الفضية".

ونجحت سارة سمير في حسم المركز الثاني بإجمالي 268 كجم وبفارق 7 كجم عن أمينة كواندا لاعبة النرويج صاحبة الذهبية والتي حطمت الرقم الأولمبي.

وتعتبر تلك الميدالية الأولمبية الثانية لسارة سمير بعد التتويج بعد برونزية أولمبياد ريو 2016.

وتلك هي الميدالية رقم 15 لمصر في رياضة رفع الأثقال من أصل 40 ميدالية أولمبية.

ورفع مصر رصيدها إلى 12 ميدالية فضية في تاريخ الأولمبياد.

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ونجحت سارة سمير في 3 محاولات صحيحة بمنافسات الخطف بـ 117 كجم في المركز الثالث.

أما في الكلين فنجحت سارة في رفع 146 كجم بالمحاولة الأولى ثم 151 كجم في المحاولة الثانية، لكنها لم تنجح في المحاولة الثالثة.

وأنهت سارة سمير المنافسات بإجمالي 268 كجم وبفارق 7 كجم فقط عن لاعبة النرويج التي حطمت الرقم الأولمبي.

وجاء رصيد الميداليات النسائية كالآتي:

فريال عبد العزيز (ميدالية ذهبية)

سارة سمير (ميداليتان) فضية وبرونزية

عبير عبد الرحمن (ميداليتان) فضية وبرونزية

هداية ملاك (ميداليتان) برونزيتان

جيانا فاروق (ميدالية برونزية)

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كرم جابر (ذهبية وفضية)

إبراهيم شمس (ذهبية وبرونزية)

سارة سمير (برونزية وفضية)

فريد سميكة (فضية وبرونزية)

عبير عبد الرحمن (فضية وبرونزية)

هداية ملاك (برونزيتان)

ورفعت مصر رصيدها في أولمبياد باريس إلى ميداليتين فضية وبرونزية.

بينما بشكل عام حققت مصر 40 ميدالية متنوعة بـ 8 ذهبيات و12 فضية و20 برونزية.

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من هي سارة سمير

ولدت سارة في قرية الهوانية بمحافظة الإسماعيلية، وكان حلمها منذ الطفولة أن تصبح بطلة عالمية في رفع الأثقال.

أسرتها شجعتها على ممارسة لعبتها المفضلة خاصة أن والدها كان يمارس نفس الرياضة وشقيقها كان مدربا لرفع الأثقال.

بعد تشجيع من شقيقها انضمت سارة إلى فريق المؤسسة العسكرية وشاركت في أول بطولة عندما كان عمرها 11 عاما وحصلت على المركز الأول.

وفي عام 2014 انضمت إلى منتخب مصر وعمرها 16 عاما.

ضحت سارة بامتحانات الثانوية العامة لتنضم لمعسكر منتخب مصر التحضيري لأولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وذلك بعد رفض خوضها للامتحانات في موعد مختلف بشكل استثنائي.

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وبالفعل تمكنت من الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية لتصبح أصغر لاعبة مصرية تحصل على تلك الميدالية وهي في عمر الـ 18.

أحد أحلام سارة التي لم تتحقق كان أن يشاهدها والدها وهي تحصل على ميدالية أولمبية ولكنه توفي قبل أولمبياد ريو بعام واحد.

ستحمل سارة سمير علم مصر خلال حفل افتتاح أولمبياد باريس برفقة أحمد الجندي لاعب الخماسي الحديث.

وتعد سارة من أكثر اللاعبات المصريات المرشحين للحصول على ميدالية خلال دورة ألعاب باريس 2024.

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