بمشاركة سام مرسي.. إبسويتش تاون ينهي تحضيراته الودية بالفوز على نيس

السبت، 10 أغسطس 2024 - 18:25

كتب : FilGoal

سام مرسي - إبسويتش تاون

أنهى إبسويتش تاون تحضيراته للموسم الجديد بالفوز على نيس الفرنسي وديا بنتيجة 1-0.

ويستعد إبسويتش للمشاركة في الدوري الإنجليزي لأول مرة بعد غياب يزيد عن 20 عاما.

وشارك سام مرسي في اللقاء أساسيا وحمل شارة قيادة الفريق، وأكمل اللقاء حتى نهايته.

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وسجل أكسيل توانزيبي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 58.

وخاض إبسويتش 4 مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد.

ففاز على شاختار الأوكراني 1-0 وخسر من دسلدورف الألماني بنتيجة 2-1 وفاز على هوفنهايم بنتيجة 1-0 وأخيرا نيس الفرنسي بنفس النتيجة.

ويستهل إبسويتش موسمه بشكل رسمي بلقاء ليفربول يوم السبت المقبل في مباراة تبدأ في الثانية والنصف ظهرا.

ثم سيخوض الجولة الثانية بعد أسبوع وخلالها سيحل ضيفا على مانشستر سيتي حامل اللقب.

إبسويتش تاون سام مرسي الدوري الإنجليزي
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