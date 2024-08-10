تشكيل الدرع الخيرية – برونو أساسي مع يونايتد.. وهالاند يقود سيتي

يتواجد برونو فيرنانديز كأساسي في تشكيل فريقه مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي رغم غيابه عن الجولة التحضيرية.

ويلتقي مانشستر سيتي بمنافسه يونايتد في ملعب ويمبلي في نهائي كأس الدرع الخيرية.

بينما يقود إرلينج هالاند تشيل يضم العديد من اللاعبين الشباب في سيتي.

وتقام المباراة بعدما توج سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

أما يونايتد فتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب سيتي نفسه في النهائي.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

في حراسة المرمى: أندري أونانا

في الدفاع: ديوجو دالوت- هاري ماجواير- جوني إيفانز- ليساندرو مارتينيز

في الوسط: ماسون ماونت - كوبي ماينو- كاسيميرو

في الهجوم: برونو فيرنانديز- ماركوس راشفورد- أماد ديالو

أما تشكيل مانشستر سيتي فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: إيدرسون

في الدفاع: يوشكو جفارديول- مانويل أكانجي- روبن دياز- ريكو لويس

في الوسط: ماتيو كوفاسيتش- نيكو أورايلي- جيمس ماكأتي- أوسكار بوب- جيريمي دوكو

في الهجوم: إرلينج هالاند