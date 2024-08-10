ذا أثليتك: بايرن يوافق على عرض مانشستر يونايتد لضم دي ليخت ومزراوي

وافق بايرن ميونيخ على عرض مانشستر يونايتد لضم مدافعه ماتياس دي ليخت خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما ذكر ديفيد أورنستن الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية فإن يونايتد سيدفع 45 مليون يورو بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كحوافز.

وسيوقع اللاعب الهولندي على عقد يربطه مع يونايتد لخمس سنوات مع إمكانية مده لموسم سادس.

وانضم دي ليخت إلى بايرن الموسم قبل الماضي قادما من يوفنتوس بعقد يمتد حتى عام 2027.

في السياق ذاته وافق بايرن على عرض يونايتد لضم لاعبه نصير مزراوي مقابل 15 مليون يورو وخمسة ملايين أخرى كحوافز.

لكن شرط إتمام الصفقة هو بيع يونايتد لاعبه آرون وان بيساكا إلى وست هام وهو ما سيحدث خلال الأيام المقبلة.

ووافق وست هام بالفعل على ضم بيساكا مقابل 15 مليون يورو وسيخضع اللاعب للفحص الطبي خلال يومين.