خطفه من يوفنتوس.. وست هام يضم توديبو

السبت، 10 أغسطس 2024 - 14:24

كتب : FilGoal

جان كلير توديبو - وست هام

أتم وست هام خطفه لجان كلير توديبو بنجاح وضمه لصفوفه رسميا قادما من نيس بعدما كان اللاعب قريبا من يوفنتوس.

جان توديبو

النادي : وست هام يونايتد

نيس
وست هام يونايتد

وأعلن وست هام ضم توديبو لموسم على سبيل الإعارة مع إمكانية ضمه نهائيا في صيف عام 2025.

اللاعب صاحب الـ24 عاما خاض 33 مباراة صنع خلالهم ثلاثة أهداف ولم يسجل أي هدف.

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وكان توديبو لاعبا في صفوف نيس منذ عام 2021 حينما انضم له قادما من برشلونة.

وإجمالا خاض اللاعب الفرنسي مع نيس 136 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع ثلاثة.

وكان يوفنتوس يرغب في ضم توديبو وبدأ المفاوضات مع نيس لكنه لم يستطع التوصل لاتفاق مع نيس وبينما هو يفاوض النادي الفرنسي، دخل وست هام في الصفقة.

وقال توديبو لموقع وست هام الرسمي: "متحمس للانضمام إلى وست هام، إنه حلم أصبح حقيقة أن ألعب في الدوري الإنجليزي، أفضل مسابقة في العالم".

وأكمل "هذه فرصة عظيمة لي مع ناد بطموح كبير الذي يرغب في التطور مع مدرب جديد".

ويقود خولين لوبيتيجي وست هام بداية من الموسم المقبل خلفا لديفيد مويس.

توديبو نيس وست هام يوفنتوس
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