رومانو: وست هام سيضم بيساكا خلال أيام.. وموقف مزراوي
السبت، 10 أغسطس 2024 - 12:19
كتب : FilGoal
اقترب آرون وان بيساكا لاعب مانشستر يونايتد من الانتقال إلى وست هام خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
أرون وان بيساكا
النادي : مانشستر يونايتد
وحسبما ذكر فابرزيو رمانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن وست هام سيعمل على إتمام ضم بيساكا عقب إتمام انتقال جان كلير توديبو.
وأوضح رومانو أنه بعدها مباشرة سيعمل يونايتد على إتمام ضم نصير مزرواي من بايرن ميونيخ.
فيما أوضحت شبكة "سكاي سبورت" ألمانيا فإن يونايتد ووست هام يرغبان في إتمام الاتفاق على انتقال بيساكا اليوم السبت.
وأوضح التقرير أن الفحص الطبي لبيساكا في وست هام سيقام خلال الثلاثة أيام المقبلة.
وانضم بيساكا إلى يونايتد قادما من كريستال بالاس في صيف عام 2019 مقابل 55 مليون يورو آنذاك.
وخاض بيساكا مع يونايتد 190 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع 13 آخرين.
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