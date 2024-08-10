توتنام يضم سولانكي في صفقة قياسية

السبت، 10 أغسطس 2024 - 10:44

كتب : FilGoal

دومينيك سولانكي

أتم توتنام تعاقده مع بورنموث لضم مهاجم الفريق دومينيك سولانكي في الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع سولانكي على عقد يربطه مع النادي اللندني لست سنوات عقب اجتياز الفحص الطبي بنجاح.

وذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها أن الصفقة كلفت توتنام 65 مليون جنيه إسترليني وهو رقم قياسي في تاريخ صفقات النادي.

وبدأ سولانكي مسيرته في ناشئي تشيلسي ثم انضم إلى ليفربول في صفقة انتقال حر في 2017 ومنه انتقل بعد عامين إلى بورنموث.

وسيحصل ليفربول على 20% من نسبة بيع سولانكي من بورنموث إلى توتنام.

وأصبح سولانكي أول صفقة في مركز الهجوم يضمها توتنام منذ رحيل قائده هاري كين الصيف الماضي صوب بايرن ميونيخ.

وخلال الموسم الماضي سجل سولانكي 21 هدفا وصنع أربعة في 42 مباراة شارك فيهم مع الفريق في كل البطولات.

وإجمالا مع الفريق سجل 77 هدفا وصنع 31 في 216 مباراة.

سولانكي توتنام بورنموث
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