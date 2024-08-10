رفع أثقال - نعمة سعيد تعتزل بعمر 21 عاما بعد نهاية مشاركتها في أولمبياد باريس

السبت، 10 أغسطس 2024 - 01:22

كتب : محمد سمير

نعمة سعيد - رفع أثقال

أعلنت نعمة سعيد الرباعة المصرية اعتزالها منافسات رفع الأثقال بعمر 21 عاما بعد نهاية مشاركتها في أولمبياد باريس 2024.

وأنهت الربّاعة نعمة سعيد منافسات رفع الأثقال في وزن 71 كجم سيدات في المركز التاسع بأولمبياد باريس 2024.

وقالت نعمة عبر حسابها على "فيسبوك":

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"أنا راضية بقضاء ربنا والله يعلم كم حاولت لكن للأسف، وأعتذر لأهلي لم أستطع تحقيق ما تمنوه، والله أعلم كم شعرت بألم لأنم حياتي وسعادتهم بالدنيا لدي".

"أعلم أنه لا يوجد بطل يكون في حالة جيدة طيلة عمره، لكنني حاولت كثيرا ولن أستطيع تقديم أكثر من ذلك، والحمد لله".

"اعتزل عن ممارستي للعبة وهذا ليس ضعف مني وليس انكسارا لأنني أعرف نفسي جيدا، والحمد لله اكتفيت ولا أفضل لوم أحد".

ورفعت نعمة وزن 97 كجم في منافسات الخطف ولم تستطع زيادة رصيدها بمحاولتين غير موفقتين في الثانية والثالثة في 101 و102 كجم.

وفي منافسات النطر رفعت نعمة 120 كجم في المحاولة الأولى ثم زادت لـ 125 كجم في الثانية، ولم تدخل لرفع المحاولة الثالثة.

وكان كريم أبو كحلة قد انسحب من المشاركة بعد تعرضه للإصابة. (طالع التفاصيل)

من هي نعمة سعيد؟

من مواليد محافظة الإسماعيلية وتلعب بنادي القصاصين.

بدأت ممارسة رفع الأثقال في سن الثامنة، متأثرة بأختها الأكبر والتي تركت اللعبة تماما بعد زواجها ليتولى شقيقها عمر تدريبها لأن جميع المدربين رفضوا تدريب فتاة في سنها الصغير.

في 2019 حصلت على 3 ميداليات ذهبية ببطولة العالم وهي في سن 17 فقط.

شاركت في 5 بطولات تأهيلية للوصول إلى أولمبياد باريس 2024 وشاركت في أحد البطولات وهي مصابة في الركبة.

شاركت في أولمبياد طوكيو 2020 لأول مرة وكانت لم تبلغ الـ 18 بعد.

ترى أنها حققت جميع أحلامها في الرياضة ويتبقى فقط تحقيق الميدالية الأولمبية.

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