أولمبياد باريس - نعمة سعيد تنهي منافسات رفع الأثقال في المركز التاسع
الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 23:04
كتب : FilGoal
أنهت الربّاعة نعمة سعيد منافسات رفع الأثقال في وزن 71 كجم سيدات في المركز التاسع بأولمبياد باريس 2024.
ورفعت نعمة وزن 97 كجم في منافسات الخطف ولم تستطع زيادة رصيدها بمحاولتين غير موفقتين في الثانية والثالثة في 101 و102 كجم.
وفي منافسات النطر رفعت نعمة 120 كجم في المحاولة الأولى ثم زادت لـ 125 كجم في الثانية، ولم تدخل لرفع المحاولة الثالثة.
وكان كريم أبو كحلة قد انسحب من المشاركة بعد تعرضه للإصابة. (طالع التفاصيل)
من هي نعمة سعيد؟
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