أولمبياد باريس - نعمة سعيد تنهي منافسات رفع الأثقال في المركز التاسع

أنهت الربّاعة نعمة سعيد منافسات رفع الأثقال في وزن 71 كجم سيدات في المركز التاسع بأولمبياد باريس 2024.

ورفعت نعمة وزن 97 كجم في منافسات الخطف ولم تستطع زيادة رصيدها بمحاولتين غير موفقتين في الثانية والثالثة في 101 و102 كجم.

وفي منافسات النطر رفعت نعمة 120 كجم في المحاولة الأولى ثم زادت لـ 125 كجم في الثانية، ولم تدخل لرفع المحاولة الثالثة.

وكان كريم أبو كحلة قد انسحب من المشاركة بعد تعرضه للإصابة. (طالع التفاصيل)

من هي نعمة سعيد؟