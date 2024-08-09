أولمبياد باريس - نعمة سعيد تنهي منافسات رفع الأثقال في المركز التاسع

الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 23:04

كتب : FilGoal

نعمة سعيد

أنهت الربّاعة نعمة سعيد منافسات رفع الأثقال في وزن 71 كجم سيدات في المركز التاسع بأولمبياد باريس 2024.

ورفعت نعمة وزن 97 كجم في منافسات الخطف ولم تستطع زيادة رصيدها بمحاولتين غير موفقتين في الثانية والثالثة في 101 و102 كجم.

وفي منافسات النطر رفعت نعمة 120 كجم في المحاولة الأولى ثم زادت لـ 125 كجم في الثانية، ولم تدخل لرفع المحاولة الثالثة.

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وكان كريم أبو كحلة قد انسحب من المشاركة بعد تعرضه للإصابة. (طالع التفاصيل)

من هي نعمة سعيد؟

من مواليد محافظة الإسماعيلية وتلعب بنادي القصاصين.

بدأت ممارسة رفع الأثقال في سن الثامنة، متأثرة بأختها الأكبر والتي تركت اللعبة تماما بعد زواجها ليتولى شقيقها عمر تدريبها لأن جميع المدربين رفضوا تدريب فتاة في سنها الصغير.

في 2019 حصلت على 3 ميداليات ذهبية ببطولة العالم وهي في سن 17 فقط.

شاركت في 5 بطولات تأهيلية للوصول إلى أولمبياد باريس 2024 وشاركت في أحد البطولات وهي مصابة في الركبة.

شاركت في أولمبياد طوكيو 2020 لأول مرة وكانت لم تبلغ الـ 18 بعد.

ترى أنها حققت جميع أحلامها في الرياضة ويتبقى فقط تحقيق الميدالية الأولمبية.

نعمة سعيد أولمبياد باريس باريس 2024
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