خبر في الجول - لأكثر من 4 ساعات.. اجتماع حاسم بين الخطيب وكولر
الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 20:16
كتب : أحمد الخولي
يجتمع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.
وعلم FilGoal.com أن الاجتماع مستمر بين الثنائي لما يفوق الـ 4 ساعات.
ويشهد الاجتماع مناقشة الأمور المتعلقة بالصفقات واللاعبين الراحلين ومعرفة طلبات الجهاز الفني استعدادا للموسم الجديد.
وحسم الأهلي لقب الدوري بالفوز على سموحة.
وأصبح ذلك التتويج هو الثاني على التوالي للأهلي تحت إمرة مدربه مارسيل كولر والـ44 في تاريخ المارد الأحمر والثاني بشكل عام كذلك.
وخلال 65 موسم أقيموا من الدوري المصري فاز الأهلي باللقب 44 مرة مقابل 14 للزمالك و3 للإسماعيلي ولقب وحيد لكل من الترسانة وغزل المحلة والأوليمبي والمقاولون العرب
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