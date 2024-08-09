خبر في الجول - لأكثر من 4 ساعات.. اجتماع حاسم بين الخطيب وكولر

الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 20:16

كتب : أحمد الخولي

محمود الخطيب - مارسيل كولر

يجتمع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وعلم FilGoal.com أن الاجتماع مستمر بين الثنائي لما يفوق الـ 4 ساعات.

ويشهد الاجتماع مناقشة الأمور المتعلقة بالصفقات واللاعبين الراحلين ومعرفة طلبات الجهاز الفني استعدادا للموسم الجديد.

أخبار متعلقة:
أفشة: الأهلي قدم موسما استثنائيا وجماهيره كلمة السر الخطيب يهنئ جماهير الأهلي والجهاز الفني واللاعبين بالدوري رقم 44 مدير الأهلي: حققنا معجزة والجمهور تجاوز محاولات إغضابه.. وهذا موقف الكأس 5 محطات حاسمة في مشوار الأهلي للتتويج بالدوري 44

وحسم الأهلي لقب الدوري بالفوز على سموحة.

وأصبح ذلك التتويج هو الثاني على التوالي للأهلي تحت إمرة مدربه مارسيل كولر والـ44 في تاريخ المارد الأحمر والثاني بشكل عام كذلك.

وخلال 65 موسم أقيموا من الدوري المصري فاز الأهلي باللقب 44 مرة مقابل 14 للزمالك و3 للإسماعيلي ولقب وحيد لكل من الترسانة وغزل المحلة والأوليمبي والمقاولون العرب

محمود الخطيب مارسيل كولر الدوري المصري الأهلي
نرشح لكم
في الجول يكشف صيغة تعاقد الأهلي مع يحيى عطية الله الاعتذار عن عدم استكمال الكأس وقمصان يكمل الدوري.. الأهلي يعلن قرارات اجتماع الخطيب وكولر خبر في الجول - اشتباه في إصابة كريم فؤاد بقطع في الرباط الصليبي الزمالك ينهي الجدل حول رحيل موتيابا فرج عامر يرد على "هل طلب الزمالك ضم حسام حسن" أحمد سامي: ظهرنا بمستوى جيد أمام بطل إفريقيا.. والبعض شكك في سموحة مدرب زد بعد الخسارة من الزمالك: ضغط المباريات يؤدي إلى قرارات خاطئة صراع المركز الثالث - رهان المؤجلات ينصر الزمالك ويخيب آمال زد
أخر الأخبار
أولمبياد باريس - نعمة سعيد تنهي منافسات رفع الأثقال في المركز التاسع 5 دقيقة | باريس 2024
خطفه من يوفنتوس.. سكاي: توديبو يجري الكشف الطبي مع وسط هام 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
"تبدو وكأنها ذهبت إلى الحرب وعادت".. بطل أولمبي يكشف سوء حالة ميداليته بعد 10 أيام 48 دقيقة | باريس 2024
في الجول يكشف صيغة تعاقد الأهلي مع يحيى عطية الله 51 دقيقة | الدوري المصري
بعد الابتعاد لمدة عام.. فيورنتينا يعلن التعاقد مع دي خيا 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
الاعتذار عن عدم استكمال الكأس وقمصان يكمل الدوري.. الأهلي يعلن قرارات اجتماع الخطيب وكولر 58 دقيقة | الدوري المصري
أولمبياد باريس - إسبانيا تفض صراع الميدالية الذهبية مع فرنسا وتفوز في مباراة مجنونة ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس - ألعاب القوى تحب البحرين.. سلوى ناصر تحصد فضية 400 متر سيدات ساعة | باريس 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من النيابة العامة المصرية بشأن أحمد رفعت 2 أولمبياد باريس - تصريحات نارية من حمزة علاء بعد الوصول لنصف النهائي 3 انتهت في أولمبياد باريس - مصر (1)-(3) فرنسا.. الفراعنة إلى مباراة البرونزية 4 حوار في الجول - "خزبك" صاحب ذهبية مصر الوحيدة في باريس: استغنوا عني مرتين.. وإحصائية صادمة