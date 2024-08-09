أولمبياد باريس - أحمد الجندي: هدفي كان تحطيم الرقم الأولمبي في النهائي

الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 18:14

كتب : FilGoal

أحمد الجندي - الخماسي الحديث

كشف أحمد الجندي لاعب مصر للخماسي الحديث تفاصيل مشاركته في نصف النهائي اليوم الجمعة في أولمبياد باريس 2024.

وتأهل الجندي للنهائي الذي سيقام غدا السبت، بعدما حقق رقما قياسيا أولمبيا في نصف النهائي.

وقال الجندي في تصريحاته عقب المنافسات: "بدأت المنافسات بعدة أخطاء في مسابقة الفروسية واستطعت استكمال اليوم بشكل أفضل وسأعمل على تفادي هذه الأخطاء غدا في النهائي.

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وأضاف "تحقيق المركز الأول مكرر في مسابقة السلاح أمس أعطاني أريحية كبيرة في المنافسات".

وتابع "أتدرب مع الجهاز الفني على تحطيم الرقم الأولمبي ولكن هدفي كان تحطيمه في النهائي والحمد لله استطعت تحطيمه اليوم في نصف النهائي وتركيزي الآن منصب على النهائي غدا".

وتأهل الجندي للنهائي بعد تصدره منافسات الدور قبل النهائي وتحطيمه للرقم الأولمبي مسجلا 1516 نقطة.

وأتم "اللعب وسط هذا المكان التاريخي والجمهور الكبير ممتع للغاية رغم صعوبة اللعب مع تواجد لاعب فرنسي يحظى بهذا التشجيع الجنوني".

وأقيمت ظهر اليوم منافسات الفروسية والسباحة والجولات الإضافية للسلاح والليزر رن (الجري والرماية).

وحقق أحمد الجندي رقما قياسيا أولمبيا بجمع 1516 نقطة متفوقا على البريطاني جوي تشونج صاحب 1482 نقطة في أولمبياد طوكيو.

ودخل الجندي منافسات اليوم برصيد 245 نقطة في المركز الثاني ضمن المجموعة الأولى.

وتم تقسيم 36 لاعبا على مجموعتين ويتأهل من كل مجموعة أول 9 لاعبين.

وتواجد الجندي في المركز السادس عقب منافسات الفروسية برصيد 512 نقطة وكانت المسابقة الأسوأ.

بينما تقدم للمركز الخامس عقب منافسات السباحة بإجمالي 823 نقطة.

وتفوق الجندي بشكل ملحوظ في منافسات الليزر رن برصيد 1516 نقطة في المركز الأول وبرقم قياسي أولمبي.

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من هو أحمد الجندي

مواليد 1 مارس 2000، لاعب نادي الشمس وصاحب فضية طوكيو 2020.

حقق عودة تاريخية "ريمونتادا" في أولمبياد طوكيو بعدما عاد من المركز الثالث عشر إلى الثاني وتحقيق الفضية.

ممارسته للرياضة بدأت بالصدفة بسبب معاناته من الحساسية عندما كان طفلا ونصح الطبيب والدته بتدريبه السباحة لتحسين النفس، ومع الوقت أعجبت والدته بفكرة ممارسة 5 رياضات مختلفة فشجعته للانضمام للعبة.

شقيقه الأصغر محمد يمارس رياضة الخماسي الحديث أيضا، وحلمه التواجد رفقة شقيقه على منصة التتويج بالأولمبياد يوما ما.

يدرس كلية الهندسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

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بدأ رياضة الخماسي الحديث في السادسة من عمره ويندم على تأخر تعلم السلاح لأنه حتى فترة قريبة كان الأقل في نتائجه.

عانى من إصابة خلع الكتف مرتين الأولى في 2021 قبل بطولة العالم وأولمبياد طوكيو والأخرى في 2023 قبل كأس العالم بتركيا.

أشاد بدعم محمد صلاح أسطورة كرة القدم المصرية له، وتفاجأ عندما طلب نجم ليفربول القميص الخاص بأحمد الجندي من الأجل الاحتفاظ به.

حصل على جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي عام 2018.

مقولته المفضلة "الرياضة يمكن أن تحدث فارقا في حياتك".

الروسي ألكسندر ليسون والمصرية أية مدني أبطاله المفضلين في اللعبة.

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