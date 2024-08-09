رومانو: تمت.. بيدرو نيتو إلى تشيلسي من ولفرهامبتون

الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 17:04

كتب : FilGoal

بيدرو نيتو

أتم تشيلسي اتفاقه مع ولفرهامبتون لضم لاعبه بيدرو نيتو خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لفابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فإن الصفقة ستكلف تشيلسي 60 مليون يورو بالإضافة لثلاثة ملايين أخرى كحوافز.

واتفق بيدرو نيتو على تفاصيل التعاقد الشخصية مع تشيلسي.

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كما أوضح التقرير أنه تم حجز موعد الفحوصات الطبية للاعب البرتغالي.

وانضم بيدرو نيتو إلى ولفرهامبتون قادما من لاتسيو في عام 2019.

صاحب الـ24 عاما سجل 14 هدفا وصنع 24 آخرين في 135 مباراة مع ولفرهامبتون.

وخلال الصيف الجاري ضم تشيلسي ثماني صفقات وهم كل من كيرنان ديوسبري هال وفيليب جورجينسين وعوماري كيليمان وآرون أنسيلمينو وريناتو فيجا وسيلي وايلي ومارك جويو وتوسين أدارابيويو.

بيدرو نيتو تشيلسي ولفرهامبتون
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