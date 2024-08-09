في الجول يكشف تفاصيل مفاوضات السويحلي الليبي لضم مابولولو

الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 16:32

كتب : عمرو نبيل

احتفال مابولولو بهدفه ضد الإسماعيلي

يرغب نادي السويحلي الليبي في التعاقد مع المهاجم الأنجولي أوجوستينيو مابولولو نجم الاتحاد السكندري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن السويحلي دخل في مفاوضات جادة لضم مابولولو على سبيل الإعارة.

نادي الاتحاد يرغب في الحصول على مليون دولار لإعارة اللاعب لمدة موسم فيما رصد النادي الليبي 700 ألف دولار.

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ومن المقرر حسم مصير اللاعب خلال الساعات المقبلة في انتظار الوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

مابولو سجل حتى الآن 11 هدف وصنع هدفين في 25 مباراة مع الاتحاد السكندري في بطولة الدوري هذا الموسم.

بجانب كونه هداف مسابقة الدوري المصري عن الموسم المنقضي برصيد 16 هدفا.

المهاجم صاحب الـ32 عاما سجل 3 أهداف مع منتخب أنجولا في النسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا.

مابولو انضم لصفوف الاتحاد في صيف 2022 وسجل 41 هدفا خلال 83 مباراة.

الاتحاد السكندري مابولولو
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