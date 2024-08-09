مؤتمر جوارديولا: ألفاريز هو من طلب الرحيل.. ورودري سيغيب عن لقاء يونايتد

الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 16:09

كتب : FilGoal

جوارديولا يحتفل بالدوري

كشف بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن جوليان ألفاريز لاعب الفريق هو من طلب الرحيل عن صفوفه خلال الصيف الجاري.

جوليان ألفاريز

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وأصبح ألفاريز قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى أتليتكو مدريد.

وتحدث جوارديولا في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة قبل لقاء مانشستر يونايتد غدا السبت في ملعب ويمبلي في كأس الدرع الخيرية.

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وقال بيب: "من المهم الفوز غدا إنه نهائي ضد مانشستر يونايتد، ولكن بغض النظر عن ذلك فنحن نحاول التحسن خطوة بخطوة وسنمنح فرصة لبعض اللاعبين الشباب لنعرف كيف يؤدون في المباريات الكبرى".

وعن المباراة قال: "رودري سيغيب عن مباراة الغد وسيعود لنا الأسبوع المقبل، ولا أريد التفكير فيما هو أبعد من الحصة التدريبية المقبلة وسنرى ما سيحدث".

أما عن رحيل ألفاريز فقال بيب: "أنا ممتن لجوليان ألفاريز لقد فزنا بكل شيء هنا معا وكانت رحلة لا تصدق وأحببت سلوكه، ولكنه يرغب في الرحيل وخوض تحدي جديد، أتليتكو مدريد نادي كبير في إسبانيا وأوروبا، رحيله محزن لكن تخيلوا استمراره معنا وهو لا يرغب في ذلك، وتوصلنا إلى اتفاق وكلا الناديين سعداء وأتمنى لجوليان الأفضل في المستقبل".

وتابع "هل سنضم لاعبا بدلا منه؟ لا أعرف، نحن نتحدث يوميا وسنرى ما سيحدث، لا أعرف إن كنا سنضم لاعبا بدلا منه أم لا".

وعن سبب طلب ألفاريز الرحيل رد المدرب الإسباني "لا أعرف سبب رغبة ألفاريز في الرحيل هو قال لي إنه يريد الحصول على تحدي جديد، لقد لعب كثيرا الموسم الماضي بجوار إرلينج هالاند لكنني أتفهم أنه أراد المشاركة في بعض اللحظات، وإن لم تكن سعيدا فلماذا تستمر هنا؟".

وبسؤاله عما يتطلبه الأمر ليصبح مدربا لمنتخب إنجلترا أجاب جوارديولا "سأضطر لاتخاذ قرار بشأن ما أريد أن أفعله في حياتي، هل أريد الحصول على راحة أو تدريب منتخبات أم لا، الآن أنا هنا مع مانشستر سيتي ومتحمس للموسم المقبل وأرى أشياء تعجبني وهل يمكننا تحطيم رقمنا القياسي، سنرى كل شيء".

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