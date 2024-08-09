تقرير: رودريجو يرفض فكرة الانتقال إلى مانشستر سيتي

يرفض رودريجو لاعب ريال مدريد فكرة الانتقال إلى مانشستر سيتي الصيف الجاري.

وربطت التقارير الصحفية اللاعب البرازيلي بالانضمام إلى سيتي ليحل محل جوليان ألفاريز الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى أتليتكو مدريد.

ووفقا لصحيفة "أس" الإسبانية في تقرير لها فإن رودريجو يرغب في البقاء مع ريال مدريد مع استعادة ثقة مدربه كارلو أنشيلوتي.

اللاعب البرازيلي صاحب الـ23 عاما انضم إلى ريال مدريد قادما من سانتوس في صيف عام 2019.

ومنذ ذلك الحين خاض رودريجو مع ريال مدريد 216 مباراة سجل خلالهم 54 هدفا وصنع 41 آخرين.

ويرتبط رودريجو بتعاقد مع ريال مدريد حتى صيف عام 2028.