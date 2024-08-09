رومانو: بعدما فضله على 5 عروض.. ميلان أتم الاتفاق بشأن إيمرسون

الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 12:34

كتب : FilGoal

إيمرسون رويال أمام ريكو لويس - توتنام ضد مانشستر سيتي

أتم ميلان الايطالي اتفاقه مع توتنام بشأن التعاقد مع إيمرسون رويال في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وويسعى ميلان لتعويض أليساندرو فلورنزي الذي تعرض لإصابة في الركبة في ودية فريقه ضد مانشستر سيتي.

وحسب فابريزو رومانو صحفي سكاي سبورت، فإن ميلان أصبح أتم الاتفاق بشأن التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 25 عاما.

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وأوضح رومانو أن ميلان سيدفع 15 مليون يورو إلى توتنام من أجل ضم إيمرسون.

وأشار إلى أن إيمرسون فضل ميلان على 5 عروض أخرى تلقاها خلال هذا الصيف.

وانتقل الظهير الأيمن البرازيلي إلى توتنام في صيف 2021 قادما من برشلونة مقابل 25 مليون يورو.

وينتهي عقد رويال في صيف عام 2026.

ولعب رويال مع توتنام في 24 مباراة خلال الموسم المنصرم في جميع البطولات وسجل هدف واحد ولم يصنع.

إيمرسون رويال توتنام ميلان
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