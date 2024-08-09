رومانو: بعدما فضله على 5 عروض.. ميلان أتم الاتفاق بشأن إيمرسون
الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 12:34
كتب : FilGoal
أتم ميلان الايطالي اتفاقه مع توتنام بشأن التعاقد مع إيمرسون رويال في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
إيميرسون رويال
النادي : توتنام هوتسبر
وويسعى ميلان لتعويض أليساندرو فلورنزي الذي تعرض لإصابة في الركبة في ودية فريقه ضد مانشستر سيتي.
وحسب فابريزو رومانو صحفي سكاي سبورت، فإن ميلان أصبح أتم الاتفاق بشأن التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 25 عاما.
وأوضح رومانو أن ميلان سيدفع 15 مليون يورو إلى توتنام من أجل ضم إيمرسون.
وأشار إلى أن إيمرسون فضل ميلان على 5 عروض أخرى تلقاها خلال هذا الصيف.
وانتقل الظهير الأيمن البرازيلي إلى توتنام في صيف 2021 قادما من برشلونة مقابل 25 مليون يورو.
وينتهي عقد رويال في صيف عام 2026.
ولعب رويال مع توتنام في 24 مباراة خلال الموسم المنصرم في جميع البطولات وسجل هدف واحد ولم يصنع.
نرشح لكم
بعد غياب 10 سنوات.. داني أولمو ينضم إلى برشلونة مؤتمر جوارديولا: ألفاريز هو من طلب الرحيل.. ورودري سيغيب عن لقاء يونايتد تقرير: رودريجو يرفض فكرة الانتقال إلى مانشستر سيتي مؤتمر تين هاج: 4 لاعبين قد يغيبون عن لقاء مانشستر سيتي.. وموقف ليساندرو وزيركزي بايرن يعيد زاراجوزا إلى الدوري الإسباني عبد المنعم بديله في نيس.. رومانو: وست هام يسطو على توديبو رغم أنف يوفنتوس تقرير: تمت.. دي خيا إلى فيورنتينا الدوري الأوروبي – بمشاركة تريزيجيه.. طرابزون يسقط في أرضه أمام رابيد فيينا