مؤتمر تين هاج: 4 لاعبين قد يغيبون عن لقاء مانشستر سيتي.. وموقف ليساندرو وزيركزي

الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 12:26

كتب : FilGoal

إريك تين هاج وبرونو فيرنانديز يحتفلان بالتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي

كشف إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد عن احتمالية غياب أربعة لاعبين عن مباراة الدربي ضد مانشستر سيتي للإصابة.

ويواجه يونايتد منافسه سيتي غدا السبت في ملعب ويمبلي في كأس الدرع الخيرية.

وتحدث تين هاج في مؤتمر صحفي قائلا: "هناك شكوك حول إمكانية لحاق هاري ماجواير وفيكتور ليندلوف وآرون وان بيساكا ولوك شو بالمباراة".

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وأضاف "ماجواير غاب عن ودية ليفربول كإجراء احترازي لكن مشاركته ضد سيتي محل شك، ليندلوف كذلك مشاركته محل شك هو وبيساكا ولوك شو".

وعن جوشوا زيركزي قال: "بإمكانه هو وراسموس هويلوند اللعب معا فهما يكملان بعضهما البعض".

وأضاف "زيركزي ليس بذات اللياقة البدنية لبقية المجموعة، قد يشارك ضد سيتي لكننا سنتخذ قرارنا بناء على الانطباع الذي يتركه لنا".

وبسؤاله عن موقف ليساندرو مارتينيز أجاب "سيكون جاهزا للمشاركة".

وعن جادون سانشو قال المدرب الهولندي: "يستطيع اللعب في كافة مراكز الهجوم فهو خيار متاح، يتمتع بمهارات مفيدة على المستوى التكتيكي".

وبسؤاله عن ميسون ماونت قال: "هو لاعب من طراز كبير، الموسم الماضي كان سيئا للغاية له بسبب الإصابات، لكننا سعداء بموسمه التحضيري ومتأكد من قدرته على المساهمة مع الفريق".

وأتم "أظهرنا قدرتنا على المنافسة مع أفضل الفرق في العالم وأننا نستطيع الفوز عليهم، للقيام بذلك بانتظام يجب أن يكون الفريق في أفضل حالاته".

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