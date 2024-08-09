أولمبياد باريس - أية شحاتة تهزم بطلة إسبانيا وتتأهل لربع نهائي التايكوندو

الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 11:57

كتب : محمد سمير

أية شحاتة - تايكوندو

نجحت أية شحاتة لاعبة التايكوندو المصرية في حسم بطاقة تأهلها إلى ربع نهائي منافسات وزن 67 كجم.

وتغلبت أية شحاتة على الإسبانية سيسيليا بورجوس بنتيجة 2-1 عقب اللجوء للجولة الفاصلة.

وتلعب أية شحاتة مباراة ربع النهائي في الرابعة عصر اليوم الجمعة.

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وكانت الجولة الأولى قد حسمتها اللاعبة الإسبانية بنتيجة 0-1.

بينما نجحت أية شحاتة في العودة والفوز بالجولة الثانية 2-0 ليتم اللجوء لجولة فاصلة.

وتفوقت أية في الجولة الفاصلة لتفوز بنتيجة 4-1 وتحسم المباراة بنتيجة 2-1 في الجولات.

وتنتظر البلجيكية سارة شعاري المصنفة الأولى عالميا في ربع النهائي.

وحال فوز أية يعني منافساتها على ميدالية بشكل رسمي أما في حال الخسارة فستنتظر إمكانية وصول المتأهلة للنهائي لخوض منافسات الترضية أمام وأندريا رودريجيز لاعبة الدومنيكان

.

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من هي أية شحاتة

مواليد 16 فبراير 2003، ولاعبة نادي الاتحاد السكندري.

قد تكون مفاجأة أولمبياد باريس بميدالية تاريخية في تكرار لإنجازها ببطولة الجائزة الكبرى العام الماضي عندما حققت البرونزية.

بدأت ممارسة التايكوندو وعمرها 8 سنوات بعد فترة من لعب السباحة والكرة الطائرة.

كرّمها محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري وأبلغها بدعمه الكامل لمواصلة إنجازاتها وطالبها بتحقيق ميدالية أولمبية.

انضمت لمنتخب مصر لأول مرة في 2018 بعدما ضمها إيهاب جبر رئيس اللجنة الفنية لاتحاد التايكوندو في ذلك التوقيت وكانت البديلة لهداية ملاك التي حققت ميداليتين أولمبيتين في هذا الوزن.

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وثق إيهاب جابر في قدرات أية وكان أول من تنبأ لها بالوصول إلى العالمية.

أمنت بنفسها وقدراتها بإمكانية تحقيق ميدالية أولمبية فور انضمامها إلى المنتخب الأول.

فلسفتها تتلخص في مقولة "إذا تدربت 100% ولم تفز فذلك لأن الله يخفي لك أمر أفضل وعليك مواصلة التدريبات دون توقف".

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