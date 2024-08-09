تقرير سعودي: الخلود يحسم صفقة موليكا.. وتفاصيل الاتفاق

الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 11:34

كتب : FilGoal

جاكسون موليكا - بشكتاش

أتم نادي الخلود السعودي اتفاقه مع بيشكتاش التركي بشأن ضم المهاجم الكونغولي جاكسون موليكا.

موليكا (24 عامًا) انضم إلى بشكتاش الصيف قبل الماضي قادمًا من ستاندر دو لييج البلجيكي.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية، فإن الخلود أتم اتفاقه مع بيشكتاش بشان ضم موليكا لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 500 ألف يورو.

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وتضمن الاتفاق وجود بند يمنح النادي السعودي أحقية الشراء مقابل دفع 3 ملايين يورو.

وأوضحت التقارير أن الخلود توصل أيضا إلى اتفاق حول البنود الشخصية للمهاجم الكونغولي ورفع اسم اللاعب للجنة الاستقطاب بالدوري السعودي في انتظار موافقتها للإعلان الرسمي عن الصفقة.

الخلود يقوده المدرب البرتغالي باولو دوراتي وتوصل إللا اتفاق مع الأهلي لضم أليو ديانج لمدة موسم على سبيل الإعارة.

موليكا كان قريبا من الانتقال للنادي الأهلي في الصيف الماضي لكن مغالاة بيشكتاش تسببت في فشل الصفقة. (طالع التفاصيل)

وسبق لـ موليكا التألق في صفوف مازيمبي بين 2017 و2020، قبل أن يشد الرحال نحو أوروبا من بوابة ستاندر دو لييج.

ولعب موليكا معارا إلى قاسم باشا التركي في الموسم قبل الماضي، قبل أن يواصل رحلته في الملاعب التركية رفقة بشكتاش.

ويمتلك موليكا 17 مباراة دولية مع منتخب الكونغو الديمقراطية، سجل خلالها 3 أهداف.

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