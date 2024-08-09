مدرب زد بعد الخسارة من الزمالك: ضغط المباريات يؤدي إلى قرارات خاطئة

الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 11:02

كتب : FilGoal

إنبي - زد - مجدي عبد العاطي

أعرب مجدي عبد العاطي مدرب زد عن رضاه رغم خسارة فريقه أمام الزمالك.

وفاز الزمالك على زد بهدف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة 23 لمسابقة الدوري.

وسجل محمد عاطف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90 من المباراة بعد تسديدة يسارية رائعة.

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وقال مجدي عبد العاطي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: " كان لدينا رغبة في تحقيق الفوز. الفغريق ظهر طوال المباراة بشكل جيد ولكن الأخطاء كلفتنا الخسارة في الدقيقة الأخيرة".

وأضاف "لا أستطيع توجيه اللوم إلى اللاعبين، بعد حالة الإرهاق والاجهاد الناتج عن تلاحم المباريات".

وأتم "نخوض كل مباراة بشكل مختلف ونعمل على تدوير اللاعبين بسبب الاجهاد. ضغط المباريات يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة في الملعب".

الزمالك حقق انتصاره الأول تاريخيا على زد بمسماه الجديد بعدما حل محل نادي مصر.

وكان زد قد حسم نتيجة الدور الأول بهدفين مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 55 لينفرد بالمركز الثالث بفارق 3 نقاط عن المصري.

في المقابل توقف رصيد زد عند النقطة 47 في المركز السابع بجدول الترتيب.

الزمالك زد الدوري المصري
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