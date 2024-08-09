عبد المنعم بديله في نيس.. رومانو: وست هام يسطو على توديبو رغم أنف يوفنتوس

الجمعة، 09 أغسطس 2024 - 01:47

كتب : FilGoal

جيان كلير توديبو

تدخل وست هام يونايتد لانتزاع جان كلير توديبو مدافع نيس الفرنسي، القريب من الانتقال إلى يوفنتوس.

وبحسب الصحفي فابريزيو رومانو فإن تيم شتايدتين مدير وست هام يونايتد سافر إلى نيس لحسم الصفقة.

ويهتم يوفنتوس بضم اللاعب ولكنه لم يحصل على الضوء الأخضر أبدا من نيس لنيل خدماته.

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بينما توصل وست هام بالفعل مع نيس لاتفاق مقابل 40 مليون يورو مع نسبة من إعادة البيع، ويحاول النادي اللندني حجز الكشف الطبي اليوم الجمعة بالفعل.

وانتقل المدافع الفرنسي البالغ من العمر 24 عاما إلى نيس قادما من برشلونة في صيف 2021 مقابل 8 مليون يورو ونصف.

على الجانب الآخر حدد نيس البديل بالفعل، وهو محمد عبد المنعم مدافع الأهلي، ولا تزال المفاوضات جارية

وعلم FilGoal.com أن نيس أرسل العرض الثاني لشراء محمد عبد المنعم بقيمة 3.5 ملايين دولار يتم سدادها بنظام الأقساط على ثلاث سنوات.

على الجانب الآخر رفض الأهلي رفض هذا العرض أيضا، ويطالب بتفاوض أكثر جدية والوصول إلى رقم قريب من الـ 6 ملايين دولار التي حددها لبيع اللاعب، وتعديل نظام السداد.

وكشف لويك تانزي الصحفي بجريدة ليكيب الفرنسية أن الأهلي رفض العرض الأول من نيس لضم عبد المنعم.

وعلم FilGoal.com أن العرض الذي رفضه الأهلي من نيس كان يبلغ 2.5 مليون يورو.

وأن الأهلي أبلغ النادي الفرنسي أن السعر المطلوب لبيع عبد المنعم هو 6 ملايين دولار.

وأنهى نيس الدوري في الموسم الماضي بالمركز الخامس وسيشارك الفريق بالدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

وينتهي عقد محمد عبد المنعم مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل 2024/2025.

محمد عبد المنعم البالغ من العمر 25 سنة تم تصعيده للفريق الأول في الأهلي موسم 2017-2018 لكنه لم يشارك وخرج للإعارة مع سموحة ثم مودرن سبورت، قبل أن يعود للأهلي مطلع عام 2022.

وفي الموسم الحالي لعب عبد المنعم مع الأهلي 44 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها هدفين.

ومع الأهلي حقق عبد المنعم الدوري المصري مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري 3 مرات، ودوري أبطال إفريقيا مرتين.

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