وفاة عيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي الأسبق لكرة القدم

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وفاة رئيسه الأسبق والتاريخي له عيسى حياتو عن عمر ناهز 77 عاما.

وسبق وتولى عيسى حياتو رئاسة الاتحاد الإفريقي من عام 1988 وحتى عام 2017.

كما كان حياتو أحد أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منذ عام 1990 وحتى عام 2017.

ويعد حياتو هو أكثر شخص تقلد منصب رئيس كاف على مدار تاريخه بواقع 29 عاما.

وتقلد حياتو منصب رئيس فيفا بشكل مؤقت عقب استقالة سيب بلاتر من منصبه وذلك بين عامي 2015 و2016.

وفي عام 2021 أوقف فيفا حياتو لمدة عام لخرقه قواعد الأخلاق بشأن تعاقد كاف مع شركة "لا جارديير" لكن محكمة التحكيم الرياضي قبلت الاستئناف وتم رفع العقوبة.

وطلب باتريس موتسيبي رئيس كاف الحالي تنكيس علم الاتحاد الإفريقي وجميع الدول الأعضاء حتى الـ13 من شهر أغسطس الجاري.