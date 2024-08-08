طبيب الزمالك يكشف إصابات المثلوثي وعمر جابر ومصطفى شلبي ضد زد

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك طبيعة إصابات ثلاثي الفريق حمزة المثلوثي وعمر جابر ومصطفى شلبي التي تعرضوا لها في لقاء زد.

وفاز الزمالك على زد في استاد القاهرة اليوم الخميس بهدف دون رد سجله محمد عاطف في لقاء مؤجل من الجولة 23 من الدوري.

وقال طبيب الزمالك إن المثلوثي يعاني من شد في العضلة الخلفية.

فيما اشتكى مصطفى شلبي من آلام في العضلة ذاتها.

ويعاني عمر جابر من شد في العضلة الأمامية.

وأوضح طبيب الزمالك أنه تم الاتفاق مع الجهاز الفني بقيادة جوزيه جوميز على استبدال اللاعبين وعدم المجازفة باستمرارهم للحفاظ عليهم.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 55 لينفرد بالمركز الثالث بفارق 3 نقاط عن المصري.

في المقابل توقف رصيد زد عند النقطة 47 في المركز السابع بجدول الترتيب.