طبيب الزمالك يكشف إصابات المثلوثي وعمر جابر ومصطفى شلبي ضد زد

الخميس، 08 أغسطس 2024 - 23:55

كتب : إبراهيم رمضان

حمزة المثلوثي

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك طبيعة إصابات ثلاثي الفريق حمزة المثلوثي وعمر جابر ومصطفى شلبي التي تعرضوا لها في لقاء زد.

مصطفى شلبي

النادي : الزمالك

حمزة المثلوثي

النادي : الزمالك

عمر جابر

النادي : الزمالك

الزمالك

وفاز الزمالك على زد في استاد القاهرة اليوم الخميس بهدف دون رد سجله محمد عاطف في لقاء مؤجل من الجولة 23 من الدوري.

وقال طبيب الزمالك إن المثلوثي يعاني من شد في العضلة الخلفية.

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فيما اشتكى مصطفى شلبي من آلام في العضلة ذاتها.

ويعاني عمر جابر من شد في العضلة الأمامية.

وأوضح طبيب الزمالك أنه تم الاتفاق مع الجهاز الفني بقيادة جوزيه جوميز على استبدال اللاعبين وعدم المجازفة باستمرارهم للحفاظ عليهم.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 55 لينفرد بالمركز الثالث بفارق 3 نقاط عن المصري.

في المقابل توقف رصيد زد عند النقطة 47 في المركز السابع بجدول الترتيب.

الزمالك المثلوثي عمر جابر مصطفى شلبي زد
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