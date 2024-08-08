طبيب الزمالك يكشف إصابات المثلوثي وعمر جابر ومصطفى شلبي ضد زد
الخميس، 08 أغسطس 2024 - 23:55
كتب : إبراهيم رمضان
كشف محمد أسامة طبيب الزمالك طبيعة إصابات ثلاثي الفريق حمزة المثلوثي وعمر جابر ومصطفى شلبي التي تعرضوا لها في لقاء زد.
مصطفى شلبي
النادي : الزمالك
حمزة المثلوثي
النادي : الزمالك
عمر جابر
النادي : الزمالك
وفاز الزمالك على زد في استاد القاهرة اليوم الخميس بهدف دون رد سجله محمد عاطف في لقاء مؤجل من الجولة 23 من الدوري.
وقال طبيب الزمالك إن المثلوثي يعاني من شد في العضلة الخلفية.
فيما اشتكى مصطفى شلبي من آلام في العضلة ذاتها.
ويعاني عمر جابر من شد في العضلة الأمامية.
وأوضح طبيب الزمالك أنه تم الاتفاق مع الجهاز الفني بقيادة جوزيه جوميز على استبدال اللاعبين وعدم المجازفة باستمرارهم للحفاظ عليهم.
الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 55 لينفرد بالمركز الثالث بفارق 3 نقاط عن المصري.
في المقابل توقف رصيد زد عند النقطة 47 في المركز السابع بجدول الترتيب.
نرشح لكم
صراع المركز الثالث - رهان المؤجلات ينصر الزمالك ويخيب آمال زد أفشة: الأهلي قدم موسما استثنائيا وجماهيره كلمة السر الخطيب يهنئ جماهير الأهلي والجهاز الفني واللاعبين بالدوري رقم 44 مدير الأهلي: حققنا معجزة والجمهور تجاوز محاولات إغضابه.. وهذا موقف الكأس الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك القادمة أمام طلائع الجيش والقنوات الناقلة الإيقاف يحرم ثنائي الزمالك من مواجهة طلائع الجيش 5 محطات حاسمة في مشوار الأهلي للتتويج بالدوري 44 جوميز: من اتخذ قرار لعب الكأس لا يحترم صحة اللاعبين ويجب تحميله المسؤولية كاملة