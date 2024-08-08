برائعة محمد عاطف.. الزمالك يثأر من زد وينفرد بالمركز الثالث

الخميس، 08 أغسطس 2024 - 23:11

كتب : FilGoal

الزمالك - زد

حقق الزمالك انتصاره التاريخي الأول على حساب زد.

وفاز الزمالك على زد بهدف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة 23 لمسابقة الدوري.

وسجل محمد عاطف هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90 من المباراة بعد تسديدة يسارية رائعة.

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محمد عاطف سجل هدفه الأول بقميص الزمالك بعدما انضم إليه في يناير قادما من طنطا.

الزمالك حقق انتصاره الأول تاريخيا على زد بمسماه الجديد بعدما حل محل نادي مصر.

وكان زد قد حسم نتيجة الدور الأول بهدفين مقابل هدف.

الفوز رفع رصيد الزمالك إلى النقطة 55 لينفرد بالمركز الثالث بفارق 3 نقاط عن المصري.

في المقابل توقف رصيد زد عند النقطة 47 في المركز السابع بجدول الترتيب.

وصف المباراة

بدأ زد المباراة بضغط هجومي وأهدر شادي سحين فرصة تسجيل الهدف الأول مبكرا.

ورد الزمالك عن طريق تسديدة قوية من سيف فاروق جعفر مرت أعلى من المرمى بقليل.

وقاد مصطفى زيكو هجمة خطيرة من الجهة اليسرى وسدد كرة قوية تصدى لها محمود الشناوي.

وخرج مصطفى شلبي للإصابة وحل محمد عاطف بدلا منه في الدقيقة 37.

وحول مصطفى الزناري كرة عرضية بضربة رأسية مرت قريبة من مرمى زد.

ومع بداية الشوط الثاني سدد ناصر ماهر كرة صاروخية مرت أعلى من المرمى بقليل.

ونجح الشناوي في إبعاد الخطورة مجددا بعد عرضية خطيرة من مصطفى العش لاعب زد.

واستلم محمد عاطف الكرة بشكل جيد وسدد كرة يسارية قوية سكنت شباك زد في الدقيقة 90.

وحافظ الزمالك عى تقدمه ليحقق 3 نقاط ثمينة منحته الانفراد بالمركز الثالث، كما حصد محمد عاطف جائزة رجل المباراة.

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الزمالك زد محمد عاطف
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