تشكيل الأهلي - وسام أبو علي يقود حملة التتويج.. وناشئ غاني على الدكة أمام سموحة

أعلن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة سموحة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 24 للدوري المصري.

ويتواجد الغاني ريندورف أدوم لاعب شباب الأهلي في القائمة على مقاعد البدلاء.

ويواصل وسام أبو علي قيادة هجوم الأهلي نحو الابتعاد أكثر بصدارة الهدافين التي يملكها بـ 18 هدفا، بفارق 4 أهداف عن أقرب ملاحقيه.

ويحتاج الأهلي لنقطة واحدة لحسم لقب الدوري رسميا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - كريم فؤاد

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم: رضا سليم - وسام أبو علي - حسين الشحات

البدلاء: مصطفى شوبير - محمد هاني - عمر كمال - أحمد عابدين - ريندورف أدوم - كريم وليد - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر