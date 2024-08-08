أثلتيك: الدرس الأغرب على الإطلاق.. أرتيتا يستعين بلصوص لسرقة لاعبي أرسنال

لجأ ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال لحيلة غريبة للغاية للتأكد من مدى يقظة وانتباه لاعبيه أثناء تناول العشاء.

جاء ذلك بحسب ما كشفه موقع "ذا أثلتيك"، حيث اعتمد أرتيتا على لصوص محترفين متخصصين في سرقة الجيوب تحديدا.

فريق اللصوص أسندت له مهمة محددة، وهي الدوران حول الطاولة ثم سرقة الهواتف ومحافظ النقود من اللاعبين غير المنتبهين.

وفي نهاية الوجبة، نهض أرتيتا وطلب من اللاعبين إفراغ جيوبهم.

وبطبيعة الحال، فوجئ الكثير من اللاعبين بفقدان مقتنياتهم القيمة.

هدف أرتيتا من هذه التجربة الغريبة، كان تعليم الفريق أهمية الاستعداد واليقظة دائما في كل الأوقات.

يذكر أن أرسنال احتل وصافة الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي خلف البطل مانشستر سيتي.