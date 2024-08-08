العربي الكويتي يضم عبد الرحمن خالد
الخميس، 08 أغسطس 2024 - 15:38
كتب : FilGoal
أعلن نادي العربي الكويتي ضم عبد الرحمن خالد في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع المقاولون العرب.
عبد الرحمن خالد
النادي : العربي
وانضم "جبنة" لصفوف العربي الكويتي بعقد يمتد لمدة موسم واحد قابل للتجديد.
وفضّل اللاعب خوض تجربة الاحتراف الخليجي عوضا عن اللعب لصفوف مودرن سبورت الموسم المقبل بعدما توصل معهم لاتفاق مسبق. (طالع التفاصيل)
ويستهل العربي مشواره في الدوري الكويتي بلقاء القادسية اليوم الخميس في الجولة الأولى.
📰 خبر
النادي العربي يضم المحترف المصري عبدالرحمن خالد لصفوف فريق كرة القدم الأول
- يشغل مركز خط الوسط الهجومي ولعب لعدة أندية مصرية أبرزها حرس الحدود، أسوان و المقاولون العرب pic.twitter.com/7CIj1wkeDl— النادي العربي الرياضي (@Alarabi_SC) August 7, 2024
من هو عبد الرحمن خالد؟
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