العربي الكويتي يضم عبد الرحمن خالد

الخميس، 08 أغسطس 2024 - 15:38

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاولون - عبد الرحمن خالد جبنة

أعلن نادي العربي الكويتي ضم عبد الرحمن خالد في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع المقاولون العرب.

وانضم "جبنة" لصفوف العربي الكويتي بعقد يمتد لمدة موسم واحد قابل للتجديد.

وفضّل اللاعب خوض تجربة الاحتراف الخليجي عوضا عن اللعب لصفوف مودرن سبورت الموسم المقبل بعدما توصل معهم لاتفاق مسبق. (طالع التفاصيل)

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ويستهل العربي مشواره في الدوري الكويتي بلقاء القادسية اليوم الخميس في الجولة الأولى.

من هو عبد الرحمن خالد؟

بدأ مسيرته بمركز شباب إمبابة وهي المنطقة التي ترعرع فيها وفي سن الـ 13 عاما انضم للترسانة لمدة موسم ونصف ومنه إلى الزمالك، ثم إنبي وتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي ليرحل عن الفريق في عمر 18 عاما.

كادت مسيرة عبد الرحمن أن تنتهي بعد الرحيل عن إنبي بسبب ضيق الوقت وعدم قيده بأي فريق ولكنه تمكن من الانضمام إلى البنك الأهلي بالدرجة الثانية عام 2016.

في 2019 انتقل عبد الرحمن للمقاولون العرب ومنه خرج في فترتي إعارة إلى أسوان وحرس الحدود إلى أن استقر مع الفريق.

عبد الرحمن مشهور منذ صغره باسم "جبنة" وهو اسم أطلق عليه في إمبابة عندما كان صغيرا بسبب لون بشرته.

سجل جبنة الهدف الأسرع بالدوري الممتاز في الموسم الماضي عندما هز شباك غزل المحة بعد 12 ثانية فقط.

عبد الرحمن خالد العربي الكويتي
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