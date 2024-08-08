موريتانيا تعلن تطبيق تقنية الفيديو محليا.. ودعم فيفا لتحديث ملعب شيخا بيديا

الخميس، 08 أغسطس 2024 - 11:37

كتب : FilGoal

تقنية الفيديو - موريتانيا

أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم توقيع شراكة لتطبيق تقنية الفيديو في مسابقاته المحلية.

وستكون موريتانيا الدولة الخامسة في القارة السمراء التي بعد مصر والمغرب وزامبيا وتونس.

ووقع الاتحاد الموريتاني عقدا مع شركة سويسرية متخصصة في صناعة وصيانة التكنولوجيا والأجهزة المتبعة في تطبيق تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو "VAR"، والحاصلة على اعتماد الفيفا لذلك.

أخبار متعلقة:
نيوكاسل يضم ويليام أوسولا ثروت سويلم: الأندية هي التي تحدد شكل الدوري.. وسبب غياب دياب عن نهائي الرابطة طبيب المنتخب الأولمبي يوضح حقيقة إصابة ثنائي الفريق بفيروس كورونا بركات: لدينا فرصة لحصد البرونزية في الأولمبياد.. وموعد حسم مستقبل ميكالي

ووقع أحمد ولد يحي رئيس الاتحاد الموريتاني على عقد الشراكة والتي ستمتد لمدة 3 مواسم بدءا من الموسم الجديد.

كما أعلن الاتحاد أيضا موافقة فيفا على عدة مشاريع تطويرية، أبرزها مشروع تحديث وتوسعة ملعب شيخا بيديا.

ووافق فيفا على اعتمادها وتمويلها بشكل كامل؛ حيث سترفع هذه التوسعة سعة الملعب إلى 16 ألف مقعد، إضافة إلى بناء وتشييد الكثير من المرافق الإدارية واللوجستية الحديثة داخل مباني الملعب.

ويستعد منتخب مصر للقاء موريتانيا ذهابا وإيابا في شهر أكتوبر المقبل بتصفيات أمم إفريقيا 2025.

ويتواجد في نفس المجموعة كل من بوتسوانا وكاب فيردي.

موريتانيا تقنية الفيديو ملعب شيخا بيديا
نرشح لكم
وفاة عيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي الأسبق لكرة القدم أولمبياد باريس – مدرب المغرب: ضحينا كثيرا كأندية واتحاد من أجل تلك الميدالية.. ومصر تملك جيلا عظيما أولمبياد باريس – رحيمي: كنا نطمع في الفوز بالذهبية أولمبياد باريس - الخنوس: تحطمت نفسيا لغيابي عن لقاء إسبانيا.. وأتممنا المهمة ضد مصر بأفضل شكل التالتة ليست تابتة.. حلم برونزية مصر يتبخر بسداسية تاريخية من المغرب أولمبياد باريس – مدرب المغرب: خسرنا ضد إسبانيا بسبب تفاصيل صغيرة.. ويجب أن نغير عقليتنا بيراميدز يخوض مباراتي الذهاب والإياب ضد جي جي في دوري أبطال إفريقيا بالقاهرة كما كشف في الجول.. شبيبة القبائل يعلن ضم والتر بواليا
أخر الأخبار
أولمبياد باريس - مدرب منتخب المغرب الأولمبي يرد على أنباء تدخل الركراكي في عمله 26 دقيقة | باريس 2024
اللجنة الأولمبية المصرية: إحالة كيشو للتحقيق وقد يتم شطبه 39 دقيقة | باريس 2024
أولمبياد باريس - نهاية منافسات فريق الجمباز الإيقاعي بالمركز الأخير 55 دقيقة | باريس 2024
اللجنة الأولمبية: إحالة أحد لاعبي المصارعة في باريس للتحقيق بسبب التحرش.. سيتم شطبه ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس - رامز ضياء ينهي تصفيات الغطس في المركز الأخير ساعة | باريس 2024
تقرير: رودريجو يرفض فكرة الانتقال إلى مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الاتحاد يتمم اتفاقه مع مدافع الداخلية ساعة | الكرة المصرية
أولمبياد باريس - سيف عيسى يودع منافسات التايكوندو مبكرا في مفاجأة كبرى ساعة | باريس 2024
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بيان من النيابة العامة المصرية بشأن أحمد رفعت 2 أولمبياد باريس - تصريحات نارية من حمزة علاء بعد الوصول لنصف النهائي 3 انتهت في أولمبياد باريس - مصر (1)-(3) فرنسا.. الفراعنة إلى مباراة البرونزية 4 حوار في الجول - "خزبك" صاحب ذهبية مصر الوحيدة في باريس: استغنوا عني مرتين.. وإحصائية صادمة