موريتانيا تعلن تطبيق تقنية الفيديو محليا.. ودعم فيفا لتحديث ملعب شيخا بيديا

أعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم توقيع شراكة لتطبيق تقنية الفيديو في مسابقاته المحلية.

وستكون موريتانيا الدولة الخامسة في القارة السمراء التي بعد مصر والمغرب وزامبيا وتونس.

ووقع الاتحاد الموريتاني عقدا مع شركة سويسرية متخصصة في صناعة وصيانة التكنولوجيا والأجهزة المتبعة في تطبيق تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو "VAR"، والحاصلة على اعتماد الفيفا لذلك.

ووقع أحمد ولد يحي رئيس الاتحاد الموريتاني على عقد الشراكة والتي ستمتد لمدة 3 مواسم بدءا من الموسم الجديد.

كما أعلن الاتحاد أيضا موافقة فيفا على عدة مشاريع تطويرية، أبرزها مشروع تحديث وتوسعة ملعب شيخا بيديا.

ووافق فيفا على اعتمادها وتمويلها بشكل كامل؛ حيث سترفع هذه التوسعة سعة الملعب إلى 16 ألف مقعد، إضافة إلى بناء وتشييد الكثير من المرافق الإدارية واللوجستية الحديثة داخل مباني الملعب.

ويستعد منتخب مصر للقاء موريتانيا ذهابا وإيابا في شهر أكتوبر المقبل بتصفيات أمم إفريقيا 2025.

ويتواجد في نفس المجموعة كل من بوتسوانا وكاب فيردي.