نيوكاسل يضم ويليام أوسولا

أعلن نادي نيوكاسل ضم ويليام أوسولا قادما من شيفيلد يونايتد.

ووفقا للتقارير فأن الصفقة كلفت جيوش المدينة 10 مليون جنيه إسترليني بعقد طويل الأمد لم يُكشف عن مدته.

المهاجم الدنماركي البالغ 21 عاما شارك الموسم الماضي في 21 مباراة بالدوري الإنجليزي.

كما مثّل منتخب الدنمارك تحت 21 عاما في 5 مباريات وسجل هدفين.

🤝 We are delighted to announce the signing of William Osula from Sheffield United for an undisclosed fee. Welcome to Newcastle United, Will! 🙌🇩🇰 pic.twitter.com/0CCgVjduBX — Newcastle United FC (@NUFC) August 8, 2024

وبدأ المهاجم مسيرته في الدنمارك ثم انتقل لإنجلترا عبر بوابة شيفيلد يونايتد وتدرج في صفوفه حتى الفريق الأول، وقضى موسم 2022-23 معارا لديربي كاونتي.

وقال أوسولا عبر موقع نيوكاسل الرسمي: "سعيد لوجودي هنا، في نادي وفريق كبير، سعيد للغاية للحصول على هذه الفرصة",

وأضاف "بمجرد سماعي باهتمام نيوكاسل، أدركت أنني سأوافق حال تقدموا بالعرض، وهو ما حدث".

ومن جانبه قال إيدي هاو المدير الفني: "ويليام موهبة شابة وسيكون لاعبا مثيرا مع نيوكاسل بفضل ما يقدمه".

وواصل "تابعت تطوره عن قرب وسعيد بالحصول على فرصة العمل معه في الخطوة التالية من مسيرته".

وضم نيوكاسل حتى الآن في الصيف الحالي كل من لويس هال من تشيلسي وأودسياس فلادكيموس من نوتنجهام فورست.

ويستهل نيوكاسل موسمه في الدوري الإنجليزي بلقاء ساوثامبتون يوم السبت 17 أغسطس الجاري.