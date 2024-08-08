نيوكاسل يضم ويليام أوسولا

الخميس، 08 أغسطس 2024 - 11:22

كتب : FilGoal

ويليام أوسولا

أعلن نادي نيوكاسل ضم ويليام أوسولا قادما من شيفيلد يونايتد.

ووفقا للتقارير فأن الصفقة كلفت جيوش المدينة 10 مليون جنيه إسترليني بعقد طويل الأمد لم يُكشف عن مدته.

المهاجم الدنماركي البالغ 21 عاما شارك الموسم الماضي في 21 مباراة بالدوري الإنجليزي.

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كما مثّل منتخب الدنمارك تحت 21 عاما في 5 مباريات وسجل هدفين.

وبدأ المهاجم مسيرته في الدنمارك ثم انتقل لإنجلترا عبر بوابة شيفيلد يونايتد وتدرج في صفوفه حتى الفريق الأول، وقضى موسم 2022-23 معارا لديربي كاونتي.

وقال أوسولا عبر موقع نيوكاسل الرسمي: "سعيد لوجودي هنا، في نادي وفريق كبير، سعيد للغاية للحصول على هذه الفرصة",

وأضاف "بمجرد سماعي باهتمام نيوكاسل، أدركت أنني سأوافق حال تقدموا بالعرض، وهو ما حدث".

ومن جانبه قال إيدي هاو المدير الفني: "ويليام موهبة شابة وسيكون لاعبا مثيرا مع نيوكاسل بفضل ما يقدمه".

وواصل "تابعت تطوره عن قرب وسعيد بالحصول على فرصة العمل معه في الخطوة التالية من مسيرته".

وضم نيوكاسل حتى الآن في الصيف الحالي كل من لويس هال من تشيلسي وأودسياس فلادكيموس من نوتنجهام فورست.

ويستهل نيوكاسل موسمه في الدوري الإنجليزي بلقاء ساوثامبتون يوم السبت 17 أغسطس الجاري.

ويليام أوسولا نيوكاسل
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