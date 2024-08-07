صفقات طويلة الأمد.. أثليتك: تشيلسي يضم سامو من أتليتكو مدريد

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 22:10

كتب : FilGoal

سامو أومورديون

أتم تشيلسي اتفاقه مع أتليتكو مدريد لضم مهاجمه سامو أومورديون خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما ذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها اليوم الأربعاء فإن تشيلسي توصل لاتفاق مع الأتليتي لضم سامو مقابل 40 مليون يورو.

وسيوقع اللاعب الإسباني على عقد يربطه لتشيلسي لسبع سنوات مع إمكانية مد التعاقد لموسم ثامن.

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في الوقت ذاته فإن كونور جالاجير سيسافر إلى إسبانيا من إنجلترا ليتمم انتقاله من تشيلسي إلى أتليتكو مقابل 42 مليون يورو.

سامو صاحب الـ20 عاما يتواجد حاليا رفقة منتخب إسبانيا في أولمبياد باريس 2024 حيث يستعد لخوض النهائي بعد غد الجمعة ضد فرنسا.

وسجل سامو هدفا لإسبانيا ضد مصر في الهزيمة بهدفين لهدف في دور المجموعات.

وقضى سامو الموسم الماضي معارا إلى ديبورتيفو ألافيس وسجل ثمانية أهداف وصنع هدفا في 35 مباراة خاضها مع الفريق.

سامو إسبانيا تشيلسي أتليتكو مدريد
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