أولمبياد باريس - بعد التقدم والتعرض للإصابة.. منيع يخسر برونزية المصارعة

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 - 21:49

كتب : محمد سمير

أولمبياد باريس

خسر عبد اللطيف منيع فرصة التتويج بميدالية برونزية في منافسات 130 كجم بالمصارعة في أولمبياد باريس.

ورغم تقدمه 2-0، خسر منيع 5-2 أمام لينج زي مينج لاعب الصين في النهاية.

وتعرض عبد اللطيف منيع للإصابة مع بداية الفترة الثانية في لقطة مشتركة مع لاعب الصين.

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وتوقف اللقاء بسبب إصابة منيع قبل أن يتم الاستئناف بعد تلقي العلاج.

وكان عبد اللطيف منيع قد تأهل لمباراة الميدالية البرونزية بعد الفوز على البلغاري كيريل ميلوف بنتيجة 6-4.

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من هو عبد اللطيف منيع

ابن محافظة الدقهلية، ساعد والده في ورشة الخراطة الخاصة بهم في دكرنس مسقط رأسه، وبدأ مسيرته مع المصارعة بعمر 8 سنوات في نادي دكرنس، ويشارك في الأولمبياد للمرة الثالثة على التوالي.

كان يحب متابعة مسلسل "بكار" في مرحلة الطفولة.

تخرج من كلية تجارة جامعة المنصورة، وفي 2018 تعرض للسطو من قِبل فردين وأصيب في يده بطعنة سكين.

وحصد منيع بطولة إفريقيا 15 مرة من قبل كما حقق فضية بطولة روما الدولية إحدى بطولات التصنيف العالمي.

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قبل المشاركة في طوكيو 2020 شكا منيع من عدم توفير مدرب خاص له، وتم حل الأزمة لكنه ودع بشكل مبكر.

يلعب عبد اللطيف منيع في منافسات المصارعة الرومانية لوزن فوق الـ 130 كجم، ويحتل حاليا المركز الرابع في التصنيف العالمي.

بسبب الوزن وقلة عدد اللاعبين في الوزن يعاني في التدريبات داخل مصر في ظل قلة المعسكرات الخارجية.

عانى منيع قبل التأهل لأولمبياد باريس بسبب ظروف والده الصحية إذ خضع والده لجراحة دقيقة في القلب قبل ساعات من مباراة حسم تأهله للأولمبياد إلا أن كلمات والده كان لها مفعول السحر إذ تحدث معه وطالبه بالتركيز في مباراة الحسم من أجل إسعاد 120 مليون مصري.

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