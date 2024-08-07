مران الأهلي - محاضرة كولر.. والسولية ومعلول يواصلان التأهيل

اختتم الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر تحضيراته لمواجهة سموحة.

ويستعد الأهلي للقاء سموحة في مباراة مؤجلة من الجولة 24 من الدوري المصري غدا الخميس.

وعقد كولر محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران، لمناقشة عدد من الأمور الفنية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.

وكان المران قد بدأ بأداء تدريبات بدنية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال لتنفيذ الفقرات الفنية التي وضعها الجهاز الفني.

وواصل الثنائي علي معلول وعمرو السولية أداء برنامج العلاج الطبيعي بالجري حول الملعب.

وعلم FilGoal.com أن محمود عبد المنعم كهربا وبيرسي تاو نجمي الفريق غابا عن التدريبات الجماعية قبل مواجهة سموحة.

فيما اكتفى محمد عبد المنعم مدافع الفريق بخوض تدريبات تأهيلية في صالة الألعاب البدنية.

كهربا كان قد تم استبعاده من مواجهة المقاولون العرب الماضية.

فيما أرجع مارسيل كولر مدرب الفريق غياب محمد عبد المنعم إلى تعرضه للإصابة في الكاحل.

الأهلي يحتاج لنقطة واحدة من أجل حسم لقب الدوري المصري.

الأهلي يتصدر جدول الترتيب حاليا برصيد 78 نقطة من 30 مباراة، وتتبقى له 4 مباريات بـ 12 نقطة محتملة.

بيراميدز يحتل المركز الثاني برصيد 73 نقطة من 32 مباراة، وتتبقى له مباراتان بـ 6 نقاط محتملة.

في حال تساوي النقاط يحتكم الفريقان للمواجهات المباشرة، التي فاز بها الأهلي ذهابا 3-2 وإيابا 1-0.

الحد الأقصى لنقاط بيراميدز هو 79 نقطة، وهو عدد النقاط الذي يحتاج الأهلي لبلوغه حتى يحسم الدوري دون النظر لنتائج بيراميدز.

أي أن الأهلي بحاجة لنقطة واحدة (تعادل واحد يكفي) من آخر 4 مباريات ليضمن اللقب.

أما السبيل الوحيد لعودة بيراميدز مرة أخرى هو خسارة الأهلي لمبارياته الأربعة المتبقية، بشرط فوز الفريق الأزرق بمباراتيه المتبقيتين بطبيعة الحال.