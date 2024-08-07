مران الأهلي - محاضرة كولر.. والسولية ومعلول يواصلان التأهيل

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 19:40

كتب : FilGoal

مران الأهلي

اختتم الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر تحضيراته لمواجهة سموحة.

ويستعد الأهلي للقاء سموحة في مباراة مؤجلة من الجولة 24 من الدوري المصري غدا الخميس.

وعقد كولر محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران، لمناقشة عدد من الأمور الفنية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.

أخبار متعلقة:
أولمبياد باريس - كيشو يخسر فرصة الوصول لمرحلة الترضية في المصارعة الرومانية أولمبياد باريس - التونسي جندوبي ينافس على برونزية في التايكوندو أولمبياد باريس - المغرب يستعيد الخنوس أمام مصر تقرير: ريتشارليسون يوافق على الانتقال إلى أهلي جدة

وكان المران قد بدأ بأداء تدريبات بدنية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال لتنفيذ الفقرات الفنية التي وضعها الجهاز الفني.

وواصل الثنائي علي معلول وعمرو السولية أداء برنامج العلاج الطبيعي بالجري حول الملعب.

وعلم FilGoal.com أن محمود عبد المنعم كهربا وبيرسي تاو نجمي الفريق غابا عن التدريبات الجماعية قبل مواجهة سموحة.

فيما اكتفى محمد عبد المنعم مدافع الفريق بخوض تدريبات تأهيلية في صالة الألعاب البدنية.

كهربا كان قد تم استبعاده من مواجهة المقاولون العرب الماضية.

فيما أرجع مارسيل كولر مدرب الفريق غياب محمد عبد المنعم إلى تعرضه للإصابة في الكاحل.

الأهلي يحتاج لنقطة واحدة من أجل حسم لقب الدوري المصري.

الأهلي يتصدر جدول الترتيب حاليا برصيد 78 نقطة من 30 مباراة، وتتبقى له 4 مباريات بـ 12 نقطة محتملة.

بيراميدز يحتل المركز الثاني برصيد 73 نقطة من 32 مباراة، وتتبقى له مباراتان بـ 6 نقاط محتملة.

في حال تساوي النقاط يحتكم الفريقان للمواجهات المباشرة، التي فاز بها الأهلي ذهابا 3-2 وإيابا 1-0.

الحد الأقصى لنقاط بيراميدز هو 79 نقطة، وهو عدد النقاط الذي يحتاج الأهلي لبلوغه حتى يحسم الدوري دون النظر لنتائج بيراميدز.

أي أن الأهلي بحاجة لنقطة واحدة (تعادل واحد يكفي) من آخر 4 مباريات ليضمن اللقب.

أما السبيل الوحيد لعودة بيراميدز مرة أخرى هو خسارة الأهلي لمبارياته الأربعة المتبقية، بشرط فوز الفريق الأزرق بمباراتيه المتبقيتين بطبيعة الحال.

سموحة الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
مباشر نهائي كأس الرابطة - سيراميكا كليوباترا (1)-(0) طلائع الجيش.. الثاني يضيع نهائي كأس الرابطة - إيبوكا يقود هجوم سيراميكا.. وخماسي وسط في طلائع الجيش قائمة سموحة - فادي فريد وحسام حسن يقودان الهجوم ضد الأهلي خبر في الجول - كهربا وتاو يغيبان عن مران الأهلي قبل مواجهة سموحة.. وموقف عبد المنعم أولمبياد باريس – ميكالي: سأكون فخورا لو فزت بميدالية مع مصر.. لكن مواجهة المغرب صعبة أولمبياد باريس - حكم نرويجي يدير مباراة مصر والمغرب الأهلي يعلن توفير حافلات مجانية لنقل الجماهير في مباراة سموحة مصدر من الأهلي لـ في الجول: كورزاوا خارج حساباتنا تماما
أخر الأخبار
مصطفى محمد يسجل هدفا في تعادل نانت مع لوريان 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر نهائي كأس الرابطة - سيراميكا كليوباترا (1)-(0) طلائع الجيش.. الثاني يضيع ساعة | الكرة المصرية
نهائي كأس الرابطة - إيبوكا يقود هجوم سيراميكا.. وخماسي وسط في طلائع الجيش ساعة | الكرة المصرية
تقرير: تمت.. لوس أنجلوس جالاكسي يضم ماركو رويس ساعة | أمريكا
مران الأهلي - محاضرة كولر.. والسولية ومعلول يواصلان التأهيل 2 ساعة | الكرة المصرية
أولمبياد باريس - كيشو يخسر فرصة الوصول لمرحلة الترضية في المصارعة الرومانية 2 ساعة | باريس 2024
أولمبياد باريس - التونسي جندوبي ينافس على برونزية في التايكوندو 2 ساعة | باريس 2024
تقرير: ريتشارليسون يوافق على الانتقال إلى أهلي جدة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد باريس - تصريحات نارية من حمزة علاء بعد الوصول لنصف النهائي 2 انتهت في أولمبياد باريس - مصر (1)-(3) فرنسا.. الفراعنة إلى مباراة البرونزية 3 مدير منتخب مصر الأولمبي يكشف طبيعة إصابة زيزو 4 سلوت: لا أستغرب ما قيل لي عن صلاح