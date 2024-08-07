تقرير: ريتشارليسون يوافق على الانتقال إلى أهلي جدة

وافق البرازيلي ولاعب توتنام ريتشارليسون على الانتقال إلى أهلي جدة خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ريتشارليسون النادي : توتنام هوتسبر الأهلي توتنام هوتسبر

وحسبما ذكرت صحيفة "التايمز" الإنجليزية في تقرير لها اليوم الأربعاء فإن ريتشارليسون غير رأيه ووافق مبدئيا على الانتقال للأهلي.

يأتي ذلك في ظل رغبة توتنام في التعاقد مع دومينيك سولانكي مهاجم بورنموث خلال الصيف الجاري.

ويملك سولانكي شرطا جزائيا مع بورنموث تقدر قيمته بـ65 مليون جنيه إسترليني.

وانضم ريتشارليسون صاحب الـ27 عاما إلى توتنام قادما من صفوف إيفرتون في صيف عام 2022.

وخاض ريتشارليسون مع توتنام 66 مباراة سجل خلالهم 15 هدفا وصنع ثمانية آخرين.

ومع منتخب البرازيل خاض 48 مباراة سجل خلالهم 20 هدفا وصنع ثمانية آخرين.

يذكر أن ريتشارليسون حاز على جائزة أفضل هدف في كأس العالم 2022 بعد ركلته الخلفية المزدوجة ضد سويسرا.