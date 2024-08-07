أولمبياد باريس – ميكالي: سأكون فخورا لو فزت بميدالية مع مصر.. لكن مواجهة المغرب صعبة

أبدى روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي رغبته في الفوز على المغرب لحصد ميدالية أولمبية جديدة في مسيرته.

ويلتقي منتخب مصر بمنافسه المغرب في ملعب لا البوجوار معقل نادي نانت الفرنسي.

وتحدث ميكالي للصحفيين اليوم الأربعاء قائلا: "ستكون مباراة صعبة ضد المغرب لكن يجب علينا التغلب على ذلك ومحاولة الفوز لأن ذلك سيكون بمثابة ميدالية هامة جدا لنا".

وأكمل "سيكون من دواعي سروري الكبير الفوز بميدالية أخرى مع بلد آخر، أولا الذهبية مع البرازيل في أولمبياد ريو 2016، والآن سأقاتل على البرونزية مع مصر، سيكون ذلك فخرا وسنقاتل من أجل الظفر بها".

وخسر منتخب مصر ضد فرنسا بثلاثة أهداف لهدف في نصف النهائي.

فيما هُزم منتخب المغرب أمام إسبانيا بهدفين لهدف.

ويطمح كلا المنتخبين للظفر بأول ميدالية في تاريخهما الأولمبي في كرة القدم.

إذ أن منتخب مصر حقق المركز الرابع مرتين، أما المغرب فهذه أول مرة يصل لتلك المرحلة.