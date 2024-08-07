لوكا دين ينفي وجود عرضا من جالاتاسراي.. وصحفي تركي يكذبه
الأربعاء، 07 أغسطس 2024 - 17:07
كتب : FilGoal
كشف ياجيز سابونشوجلو الصحفي التركي عن وجود عرضا من جالاتاسراي للتعاقد مع لوكا دين لاعبس أستون فيلا.
لوكاس دين
النادي : أستون فيلا
الصحفي التركي أشار إلى أن جالاتاسراي قد توصل لاتفاق مع اللاعب ثم أرسل العرض الرسمي إلى أستون فيلا.
من جانبه رد دين على تغريدة الصحفي على موقع إكس قائلا: "آسف ولكن هذا غير حقيقي".
الصحفي التركي رد هو الآخر على دين عن طريق نشر صورة عرض جالاتاسراي المرسل إلى أستون فيلا.
وانضم دين إلى أستون فيلا قادما من إيفرتون في 2022.
وشارك دين خلال الموسم الماضي مع أستون فيلا في 46 مباراة وخلالها سجل هدفين وصنع 6 أهداف.
جالاتاسراي هو بطل الدوري التركي في الموسم الماضي وسيشارك في دوري أبطال أوروبا.
واستهل جالاتاسراي موسمه بالخسارة من بشكتاش في السوبر التركي بخمسة أهداف دون مقابل.
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