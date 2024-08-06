أولمبياد باريس - محمد جبر: أطلب من الناس أن تدعو لي.. الميدالية حلمي منذ 20 عاما

طلب محمد جبر لاعب المصارعة الرومانية المصري من الشعب الدعاء له خلال المواجهة الفارقة للحصول على الميدالية البرونزية.

ووصل جبر إلى نصف نهائي منافسات المصارعة الرومانية وزن97 كيلو جرام ولكنه خسر ضد الإيراني محمد هادي سارافي بنتيجة 6-0.

وقال جبر عبر قناة بي إن سبورتس: "كنت أواجه صاحب البرونزية في طوكيو وبطل العالم في أكثر من مرة وأول التصنيف العالمي في مرات كثير، كان حلمي الوصول للنهائي".

وأضاف "اللعب على البرونزية؟ يارب، أتمنى من كل من يشاهدني أن يدعو لي لأنه حلمي منذ أكثر من 20 عاما فأتمنى رؤية الشيء الإيجابي من الناس لأن أنا أقدم أفضل ما لدي وأحتاج للدعم وليس التعليقات السلبية والناس لا ترى المعاناة التي نعانيها من أي اتجاه سواء التدريبات أو الاتحاد أو كل شيء ولكننا نفعل ما علينا وندعو الله أن يوفقنا ونعود بميدالية".

ويلعب محمد جبر مساء غدا الأربعاء على الميدالية البرونزية أمام المتأهل من منافسات الترضية.

وكان محمد جبر قد فجّر مفاجأتين خلال مشواره في البطولة بعد إقصاء المصنفين الثاني والتاسع عالميا.

ونجح محمد جبر في إقصاء البيلاروسي أبو بكر خاسلاخانو المصنف الثاني عالميا في ربع النهائي ليضمن المنافسة على ميدالية.

ونجح جبر في تحقيق الفوز بنتيجة 4-1 في مفاجأة من العيار الثقيل.

وكان جبر قد حقق فوزا مستحقا في ثمن النهائي على الصربي ميهايل كاجايا بنتيجة 6-1.

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من هو محمد جبر

من قرية مليج مركز شبين الكوم محافظة المنوفية.

والده علي جبر كان أول من شارك في بطولات عالمية وسار على نهجه عدد كبير من اللاعبين من عائلته وقريته.

والده هو مثله الأعلى وهو داعمه الأول، وقدوته رومان بالسوف والذي حقق العديد من الميداليات الأولمبية.

تأهل رفقة شقيقه مصطفى جبر لأولمبياد باريس 2024 عن طريق دورة الألعاب الإفريقية في غانا.

سبق أن تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي قبل المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية 2019.

يشارك في المصارعة الرومانية بوزن 97 كجم.

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