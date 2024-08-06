بعد 38 عاما.. لوتشيسكو يعود لتدريب رومانيا

عاد المدرب المخضرم ميرتشا لوتشيسكو لتدريب منتخب رومانيا بشكل رسمي.

لوتشيسكو عاد لتدريب رومانيا بعد مرور 38 عاما على توليه المنصب ذاته.

وأعلن الاتحاد الروماني لكرة القدم تولي صاحب الـ79 عاما مهمة المدير الفني لمنتخب بلاده.

ويمتد تعاقد لوتشيسكو مع منتخب رومانيا حتى 2025.

وتولى لوتشيسكو تدريب رومانيا خلفا للمدرب يوردانيسكو الذي قادهم إلى ثمن نهائي يورو 2024.

وقال لوتشيسكو في مؤتمر صحفي: "حاولت قدر المستطاع رفض العرض وترك الفرصة لمدرب أكثر شبابا مني، لكني لا أستطيع أن أقول لا للمنتخب الوطني".

وسبق للوتشيسكو أن أشرف على تدريب منتخب رومانيا بين عامي 1981 و198.

كما أشرف لوتشيسكو على تدريب منتخب تركيا من 2017 الى 2019.

كما درب أيضا أندية أوروبية عدة بينها بشيكتاش وجلطة سراي التركيين، وإنتر الإيطالي وحاز على أكثر من 30 لقبا في مسيرته التدريبية.

يذكر أن ميرتشا هو والد رازفان لوتشيسكو المدير الفني السابق لنادي الهلال السعودي الذي توج معه بلقب دوري أبطال آسيا 2019.