أولمبياد باريس - محمد جبر يخسر أمام بطل إيران.. وموعد مواجهة الميدالية البرونزية

أنهى محمد هادي سارافي بطل إيران مغامرة محمد جبر في منافسات وزن 97 كجم بالمصارعة خلال أولمبياد باريس.

وحسم سارافي المصنف الثالث عالميا تأهله إلى المباراة النهائية بعد الفوز على محمد جبر بنتيجة 6-0.

ويلعب محمد جبر مساء غدا الأربعاء على الميدالية البرونزية أمام المتأهل من منافسات الترضية.

وكان محمد جبر قد فجّر مفاجأتين خلال مشواره في البطولة بعد إقصاء المصنفين الثاني والتاسع عالميا.

ونجح محمد جبر في إقصاء البيلاروسي أبو بكر خاسلاخانو المصنف الثاني عالميا في ربع النهائي ليضمن المنافسة على ميدالية.

ونجح جبر في تحقيق الفوز بنتيجة 4-1 في مفاجأة من العيار الثقيل.

وكان جبر قد حقق فوزا مستحقا في ثمن النهائي على الصربي ميهايل كاجايا بنتيجة 6-1.

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من هو محمد جبر

من قرية مليج مركز شبين الكوم محافظة المنوفية.

والده علي جبر كان أول من شارك في بطولات عالمية وسار على نهجه عدد كبير من اللاعبين من عائلته وقريته.

والده هو مثله الأعلى وهو داعمه الأول، وقدوته رومان بالسوف والذي حقق العديد من الميداليات الأولمبية.

تأهل رفقة شقيقه مصطفى جبر لأولمبياد باريس 2024 عن طريق دورة الألعاب الإفريقية في غانا.

سبق أن تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي قبل المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية 2019.

يشارك في المصارعة الرومانية بوزن 97 كجم.

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