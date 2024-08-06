أولمبياد باريس - جمال علام يطالب المنتخب الأولمبي بنسيان مواجهة فرنسا

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 - 17:43

كتب : بسام أبوبكر

منتخب مصر - جمال علام

طالب جمال علام رئيس اتحاد الكرة لاعبي المنتخب الأولمبي بنسيان مواجهة فرنسا والتركيز بشكل كامل على مواجهة المغرب المرتقبة.

وخسر منتخب مصر الأولمبي أمام فرنسا بنصف النهائي 3-1 عقب اللجوء إلى شوطين إضافيين.

وتحدث رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مع البرازيلى ميكالي المدير الفني للمنتخب وأحمد سيد زيزو عقب المباراه معربا عن رضاه عن أداء الفراعنة رغم الخسارة.

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وطلب علام منهما نسيان هذا اللقاء وحثهم علي الاستعداد لمباراة المغرب بنفس الروح من أجل تحقيق الميدالية البرونزية في أولمبياد باريبس.

وكان الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل 1-1 قبل أن يسجل منتخب فرنسا هدفين مستغلا طرد عمر فايد المبكر في الأشواط الإضافية.

ويلعب منتخب مصر الأولمبي أمام المغرب في تمام السادسة من مساء بعد غدا الخميس.

وتقام المباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع والفائز بالميدالية البرونزية.

ويسعى الفراعنة لحصد ميدالية تاريخية هي الأولى من نوعها في الرياضات الجماعية بتاريخ مشاركات مصر أولمبيا.

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