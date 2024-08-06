أولمبياد باريس - النني إلى لاعبي مصر: ارفعوا رؤوسكم.. ووعدنا مع المغرب من أجل حلم البرونزية

تحدث محمد النني قائد منتخب مصر الأولمبي إلى لاعبي الفريق عقب مباراة فرنسا.

وخسر منتخب مصر من فرنسا بثلاثة أهداف مقابل هدف بنصف نهائي منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024 بعد وصول المباراة للوقت الإضافي.

واجتمع النني مع اللاعبين عقب المباراة وألقى وتحدث معهم لتشجيعهم عقب المباراة.

وقال النني للاعبين: "ارفعوا رؤوسكم، كنتم أبطال وعلى قدر المسئولية، واجهتم فريق من عظماء اللعبة فى العالم بكل قوته ومدعوما بنحو 90 ألف متفرج ومع ذلك تقدمتم عليه ولولا معاندة الحظ لتأهلتا إلى نهائي البطولة، قدر الله وما شاء فعل ".

وتابع النني "صعودكم إلى مربع العظماء والكبار إنجاز تاريخي لم يتكرر منذ 60 عاما، أنا فخور بكم، "نتم جيل رائع وعظيم ونجحتم باقتدار فى بناء المجد الكروي الحديث وأكدتم للدنيا كلها أن المصريين يستطيعون ويمتلكون القدرة على إبهار العالم".

وأضاف "حقا أنا فخور بكم، عليكم أن تتخلصوا من فكرة الخسارة لأننا كنا ندا لند لمنتخب فرنسا وكنا الأقرب للفوز لكن النتيجة ذهبت للمنافس فى ظروف استثنائية، موعدنا مع لقاء الخميس المقبل أمام الأشقاء المغاربة من أجل حلم العودة بميدالية أولمبية لمصر".

ويلتقي منتخب مصر مع المغرب يوم الخميس المقبل في مباراة لتحديد المنتخب صاحب الميدالية البرونزية.