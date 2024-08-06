"اللعب في إنجلترا حلم لكل لاعب".. وست هام يعلن التعاقد مع جويدو رودريجيز

أعلن نادي وست هام التعاقد مع جويدو رودريجيز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر.

ويستمر رودريجيز حتى 2026.

وقال اللاعب الأرجنتيني للموقع الرسمي للنادي الإنجليزي: "اللعب في الدوري الإنجليزي هو حلم كل لاعب كرة قدم، وكنت سعيدا جدا عندما سمعت أن وست هام مهتم بي".

واختتم "أنه نادي تاريخي، ولديه مشروع مثير للاهتمام حقا، أعتقد أنه الفريق المناسب لي في الوقت المثالي، وآمل أن نتمكن معا من مواصلة النمو".

وكان لاعب الوسط قريبا من الانضمام إلى برشلونة وتوصل إلى اتفاق بالفعل قبل رحيل تشافي هيرنانديز مدرب الفريق.