"اللعب في إنجلترا حلم لكل لاعب".. وست هام يعلن التعاقد مع جويدو رودريجيز

الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 - 15:28

كتب : FilGoal

جويدو رودريجيز

أعلن نادي وست هام التعاقد مع جويدو رودريجيز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر.

ويستمر رودريجيز حتى 2026.

وقال اللاعب الأرجنتيني للموقع الرسمي للنادي الإنجليزي: "اللعب في الدوري الإنجليزي هو حلم كل لاعب كرة قدم، وكنت سعيدا جدا عندما سمعت أن وست هام مهتم بي".

واختتم "أنه نادي تاريخي، ولديه مشروع مثير للاهتمام حقا، أعتقد أنه الفريق المناسب لي في الوقت المثالي، وآمل أن نتمكن معا من مواصلة النمو".

وكان لاعب الوسط قريبا من الانضمام إلى برشلونة وتوصل إلى اتفاق بالفعل قبل رحيل تشافي هيرنانديز مدرب الفريق.

وحسب التقارير الإخبارية فإن رحيل المدرب الإسباني وتولي هانز فليك تدريب الفريق غير كل الخطط ولم يكتمل الاتفاق بناء على رغبة الأخير.

وحصل اللاعب البالغ من العمر 30 عاما على بطولتي كوبا أمريكا مع الأرجنتين 2020-2021 و2023-2024.

بالإضافة إلى تتويجه ببطولة كأس العالم مع بلاده 2022.

لاعب الوسط الأرجنتيني انضم لوست هام في يناير 2020 قادما من كلوب أمريكا المكسيكي.

وشارك رودريجيز مع بيتيس في 173 مباراة حتى الآن وخلالها سجل 9 أهداف وصنع 4.

وأسهم رودريجيز في تتويج بيتيس بلقب كأس ملك إسبانيا لموسم 2021/2022.

ولعب رودريجيز 30 مباراة بقميص منتخب الأرجنتين الأول وتمكن من تسجيل هدف وحيد.

الدوري الإنجليزي وست هام جويدو رودريجيز تشافي هيرنانديز برشلونة
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