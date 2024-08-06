"اللعب في إنجلترا حلم لكل لاعب".. وست هام يعلن التعاقد مع جويدو رودريجيز
الثلاثاء، 06 أغسطس 2024 - 15:28
كتب : FilGoal
أعلن نادي وست هام التعاقد مع جويدو رودريجيز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر.
جويدو رودريجيز
النادي : تيخوانا
ويستمر رودريجيز حتى 2026.
Our Argentinian Iron 🇦🇷 pic.twitter.com/KwJqSrl7qG— West Ham United (@WestHam) August 6, 2024
وقال اللاعب الأرجنتيني للموقع الرسمي للنادي الإنجليزي: "اللعب في الدوري الإنجليزي هو حلم كل لاعب كرة قدم، وكنت سعيدا جدا عندما سمعت أن وست هام مهتم بي".
واختتم "أنه نادي تاريخي، ولديه مشروع مثير للاهتمام حقا، أعتقد أنه الفريق المناسب لي في الوقت المثالي، وآمل أن نتمكن معا من مواصلة النمو".
وكان لاعب الوسط قريبا من الانضمام إلى برشلونة وتوصل إلى اتفاق بالفعل قبل رحيل تشافي هيرنانديز مدرب الفريق.
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